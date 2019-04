Profesionales de la Zona Básica de Salud de Sanabria exigen refuerzos médicos

C. S.

Profesionales del centro de la Zona Básica de Salud de Sanabria reclaman un cambio en la Atención Primaria. C. S.

El personal del centro de la Zona Básica de Salud de Sanabria se concentró ayer a las puertas del edificio en Puebla para exigir "una sanidad pública digna para la comarca y dos médicos y dos enfermeras durante las guardias, además de cubrir todas las vacantes".

Mostraron así públicamente, con una pancarta en toda línea, lo que han venido presagiando para estas fechas de la Semana Santa y es que, según sus palabras, "la situación es grave, a pesar de nuestros esfuerzos y dedicación, que sería deseable que no surgieran problemas de asistencia a la población como consecuencia de la falta de personal médico y de los que no podemos hacernos responsables, ya que dicha falta no depende de nosotros".

Justifican la reclamación de dos médicos y dos enfermeras -que la Gerencia ha aceptado- porque "desde siempre se sabe que en Semana Santa, y el periodo estival, se sobrecargan y mucho la atención continuada por la gran demanda que se produce" debido "a la llegada de muchos turistas y desplazados". En sus exposición a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora hacían hincapié en que "en Semana Santa no se ha reforzado con otro profesional médico durante la mayoría de esos días, y esto es especialmente grave, ya que por la propia demanda que se genera, la UME pude estar muy ocupada y no podrá suplir la falta del otro médico". Inciden en que "teniendo en cuenta que desde la época navideña se viene constatando un aumento continuado de los turistas y visitantes en general en una zona ya de por sí muy turística y con características especiales, es de prever que un solo médico no pueda dar respuesta a toda la demanda que se va a generar y menos aún si tiene que salir a atender avisos, con el centro lleno de pacientes".

Pone de relieve, para dejar constancia de la situación, de que "estamos teniendo guardias complicadas antes de que haya llegado la Semana Santa"y, subrayan, "no queremos ni imaginarnos lo que puede suceder si con el centro lleno de pacientes o con coincidencia de salida a domicilio surge un problema asistencial que no podamos atender en un momento dado debido a esa carencia de personal y a esa saturación".

Los profesionales, al igual que en otros centros sanitarios de la comunidad, dieron lectura al manifiesto en el que se asegura que "asistimos a un deterioro progresivo de la Atención Primara que nos puede llevar a una situación insostenible para los profesionales e insatisfactoria para los ciudadanos" en Castilla y León.

Sostienen que para los profesionales "este es el momento para tomar decisiones importantes ante los retos que tenemos por delante: el envejecimiento de la población, la atención a los enfermos crónicos y en nuestra región, la dispersión". Los profesionales reclaman "que se vele por el prestigio de la Atención Primaria y sus especialistas, como se merece, con presencia en las facultades de medicina y enfermería". En cuanto a la Atención Primaria hay que "mejorarla capacidad resolutiva y liberar a los profesionales de AP de actividades que no aportan valor (burocracia inútil o que no corresponde realizar a este nivel asistencial)".

Reclaman, además, "aumentar la dotación de los Centros de Salud y consultorios, invertir en tecnología, comunicaciones, capacitación y formación continuada, sobre todo en las zonas rurales".