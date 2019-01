Cobreros recaudará más de 100.000 euros por la ocupación de suelo

a.s.

Pleno del Ayuntamiento de Cobreros. a.s.

El Ayuntamiento de Cobreros recaudará 108.539 euros por la tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento Especial del Suelo, Subsuelo y Vuelo sobre el Dominio Público local, cuyo pago podrá abonarse dentro del periodo voluntario de pago hasta el 21 de marzo. Esta ordenanza grava especialmente a las empresas hidroeléctricas y similares con instalaciones en el término municipal. El equipo de Gobierno informó de la puesta al cobro de esta importante cantidad en el pleno ordinario celebrado este miércoles.

En este pleno, el alcalde Ángel López Amigo, comunicó el cambio de potencia en los consultorios, como consecuencia de los problemas con la instalación de los contadores inteligentes en los consultorios de los anejos de Cobreros. El desfase entre la potencia contratada y la que se consume, que provoca reiterados cortes, fue la pregunta planteada por el portavoz del PP, Isaías Rodríguez Rodríguez. El alcalde apuntó que se ha solicitado un aumento de potencia en todos los consultorios. Los limitadores saltan en las horas de consulta cuando el consumo excede la potencia contratada. Este consumo aumenta en estas fechas por el encendido de estufas eléctricas. La concejala popular, Josefa Chimeno González, apuntó que algunos días no se pasó consulta en Santa Colomba porque "la doctora llegaba y como no había calor, se largaba".

Está previsto la sustitución por bombillas led de las luminarias del alumbrado público, como trasladó el alcalde, ante la pregunta de la concejala popular por una de las farolas, en la calle de la Iglesia de Santa Colomba, que se iban a instalar pero que hasta el momento no se ha colocado, pese a que reiteró que había un acuerdo de pleno por unanimidad para su instalación.

"No pido mí, pido para todos" así defendió Josefa Chimeno su reiterada petición, durante esta legislatura, del arreglo de la carretera de Avedillo de Sanabria al cruce de San Román, por su mal estado "está horrorosa". En este caso el cruce dialéctico fue entre los propios concejales populares. El alcalde apuntó que se ha pedido su arreglo todos los años a la Diputación de Zamora, que es la titular de la vía, que no contesta a los requerimientos municipales. "Es la única carretera del Ayuntamiento de Cobreros que no está arreglada" censuró la concejala. Encima "la bachearon el día que llovía" aportaron los ediles al debate.

En su turno el concejal de APIC, Pedro Fernández San Román, preguntó el motivo por el que no se convoca la Comisión de Cuentas. El alcalde contestó "otra cosa. Ya se te contestará, no puedo ahora contestar". Fernández pasó a la siguiente pregunta "¿con qué presupuesto, de qué anualidad, se está funcionando en este Ayuntamiento?" pregunta que eludió el alcalde. El concejal Fernández siguió en la misma línea y preguntó si al alcalde si conocía cuál es el órgano fiscalizador externo que controla las cuentas municipales. La respuesta del alcalde "no lo conozco".

El mantenimiento de las fosas sépticas se ha realizado con personal municipal y su estado no es bueno, como respondió el alcalde a una pregunta de APIC sobre su mantenimiento y estado. Sobre la ausencia a la visita de la depuradora de Castro "no me avisaron y al alcalde de Galende tampoco".

Fernández recriminó la arbitrariedad del alcalde a la hora de permitirle efectuar preguntas en el Pleno, al principio de mandato dos y ahora más, a lo que el alcalde respondió sobre esas preguntas que "no vienen a cuento".