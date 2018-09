Estreno con trampa

El MMT Seguros inicia hoy su cuarta andadura en División de Honor Plata. Un camino que recorrerá de la mano de un nuevo técnico, Leo Álvarez, y que tiene su punto de partido en un partido "trampa" hoy (19.30 horas) en el Ángel Nieto. Un encuentro en el que los pistacho, aún en proceso de ensamblaje tras un verano de muchos cambios, reciben al Sant Martí Adrianenc. Un adversario que debuta en la categoría pero que se antoja bastante peligroso.

"Hemos tenido una pretemporada irregular pero nosotros no nos preparamos para competir en esas semanas, lo hacemos para llegar bien al inicio de liga", explicaba Leo Álvarez horas antes de arrancar la temporada en División de Honor Plata, quitando así valor a los malos resultados conseguidos durante la preparación. Un argumento con el que no quiso ocultar su principal preocupación, la necesidad de tiempo para llegar a tener el equipo a su mejor nivel. "Queremos competir desde el primer día pero este año quizá nos cueste un poco más con tanto cambio. Todavía no tenemos las sesiones suficientes acumuladas como para hacer las cosas que queremos a la perfección. Necesitamos más tiempo para ello", confesaba el leonés, explicando que precisamente ese es el punto débil del MMT Seguros a la hora de encarar este inicio de liga pues "se ha trabajado sin incidir en ninguna parcela en concreto, mejorando e introduciendo en el modelo técnico-táctico todo lo que queremos poner en práctica". Es decir, al cuadro de Viriato le falta aún subir peldaños "en el juego global" ese es "el punto que falta" y que le hace vulnerable en este comienzo de campeonato.

Para superar los lógicos problemas de cohesión, los nervios de los muchos debutantes y la carencia de un alto nivel de juego, el MMT Seguros tratará de encontrar respuestas sobre la pista apoyándose en sus armas de costumbre. Principalmente porque, como bien apuntó Leo Álvarez antes del envite, la intención de los pistacho es "ofrecer un juego vistoso al entrenador como el año pasado" y seguir la línea de "buen balonmano y gran trabajo colectivo" que el conjunto mostró durante los últimos años de la mano de Eduardo García Valiente.

Para ello, todo indica que Leo Álvarez confiará durante más minutos que en pretemporada en los hombres con más veteranía y temporadas en el Ángel Nieto. En un grupo de jugadores cuya labor debe contrarrestar la "falta de experiencia de los más jóvenes", promesas que deben buscar aportar ese punto de "ambición y ganas" necesarias para que la escuadra zamorana se empleé sin altibajos. Si así se hace, el MMT Seguros conseguirá "ser intenso y regular durante los sesenta minutos", clave imprescindible para su entrenador para sumar esta tarde los dos primeros puntos en juego.

Si el cuadro pistacho no demuestra esas ganas, su papel de favorito en el Ángel Nieto podría valer de poco ante Sant Martí Adrianenc. Y es que, los catalanes, pese a debutar en la categoría son un equipo "que compite a buen nivel, con muchos "jugones" y en el que no hay un siete ideal definido", un conjunto "con una larga rotación que mantiene el nivel en pista sin apuros, con hasta tres cambios por puesto", según apuntó ayer Leo Álvarez. Un rival "que corre y defiende bastante junto" capaz de meter en problemas a los zamoranos "si no se juega al nivel que se debe de jugar". Un rival "trampa" para el nuevo MMT Seguros que arranca hoy.