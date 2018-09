"Es necesario concienciar sobre la esterilización de los perros"

Rosa María Charro Rodríguez es la vicepresidenta de la protectora de animales de Benavente Procan, que se encarga de gestionar la perrera municipal. A esta entidad irá destinada parte de la recaudación de la Can We Run Benavente, la carrera solidaria que se celebrará el 16 de septiembre en el Prado de las Pavas. La responsable de Procan anima a participar en el evento que tiene a los perros como protagonistas. Además, la protectora realizará una pasarela de adopción. La Can We Run Benavente está organizada por LA OPINIÓN-ELCORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica, y está patrocinada por el Ayuntamiento de Benavente, Advance y Fundación Caja Rural. Además, cuenta con la colaboración de Vetland, Trixie, Deportes Boomerang, CocaCola y Grupo Siro.

-¿Qué le parece la iniciativa de la Can We Run que va a celebrarse en Benavente?

-Son buenas iniciativas para que la gente se anime a participar y para que se vaya concienciando. La verdad es que hay que concienciar más a la gente de que esterilicen a los perros o si no pueden esterilizarlos, que no críen. Casi hay que fomentar más eso que las adopciones porque la gente viene a ver los perros, pero hay gente que se hace a la idea de un perro concreto y te preguntan por perros de raza. Normalmente no hay perros de las razas que la gente quiere. Mayoritariamente quieren cachorros y como hay gente que tiene hembras y no evitan la cría, regalan cachorros por ahí y muchas veces se nos han caído adopciones de perros que habían visto porque les han regalado un cachorro. Esto son cosas que ocurren a diario.

-Parte del dinero que se recaude con esta iniciativa será donado a Procan, ¿qué supone ese dinero para la protectora?

-Supone una pequeña ayuda porque tenemos muchos gastos.

-¿Cuál es la labor de la protectora?

-La labor de la protectora es recoger a los perros que están abandonados en la calle, que no tienen chip y que no tienen dueño. Tengo todos los días también muchas llamadas de gente que quiere deshacerse de sus perros porque dicen que no los pueden atender o que ha parido la perra y no saben qué hacer con los cachorros. Lo primero que tienen que hacer es evitar que quede preñada porque es una cosa que se puede evitar. También si coges un perro, tienes que mentalizarte de que es uno más de la familia y no dejarlo al año o a los dos años porque te surge un pequeño problema. A la gente le surge un pequeño problema y lo primero que piensan es en deshacerse del perro, por ejemplo si se cambian de ciudad o se van a otro piso a vivir.

-¿No está todavía la sociedad concienciada de lo que supone tener un perro?

-No y yo creo que vamos a peor en vez de a mejor porque hay mucha gente que tiene perros que no sabe lo que es tener un perro y se cansa a los dos o tres años y piensan en deshacerse de él. También ocurre cuando personas mayores tienen un perro y tienen que marchar a la residencia o fallecen y los familiares dicen que no saben qué hacer con el perro.

-¿Llegan muchos perros a la protectora?

-Si cogiera todos los perros de personas que se quieren deshacer de ellos, tendríamos que tener otras cinco instalaciones como las que hay. No se recogen perros que tienen microchip y dueño, a no ser que sea un caso extremo.

-¿La protectora cuenta con voluntarios?

-Ahora mismo hay tres personas que vienen y sacan a pasear a los perros. También contamos con voluntarios que colaboran puntualmente cuando se hacen actividades como la pasarela de adopción.

-¿Qué va a poder verse en la pasarela de adopción en la Can We Run Benavente?

-A parte de los perros de la protectora porque no contaremos con tanta gente para llevar a todos los que hay. Yo creo que diez o doce perros sí que llevaremos.

-¿Cuántos perros hay actualmente en la perrera?

-En total tenemos 24 plazas y casi siempre están llenas. También tenemos algún gato en acogida.

-¿Qué hay que hacer para adoptar un perro?

-Visitar las instalaciones y verlos. Primero la persona lo lleva a casa y lo tiene en acogida unos días o el tiempo que considere para decidir la adopción y después se hace la adopción definitiva. Ahora es imprescindible y obligatoria la esterilización. Para eso trabajamos con dos clínicas que nos hacen un descuento especial por ser perros de adopción.

-¿Pasa mucho tiempo desde que un perro llega a la protectora hasta que es adoptado?

-Depende, los pequeños son los que menos tiempo pasan porque son los más adoptables. La gente solo quiere perros de tamaño pequeño. Los grandes son los que más tiempo pasan hasta que llega la persona ideal que se enamora de ellos o que se fija en ellos, pero es más difícil que se adopten los perros adultos y de tamaño grande e incluso medianos. A la gente le gustan más los pequeños porque se piensan que un perro pequeño en un piso está mejor, pero van a tener que atenderlo y sacarlo a la calle igual sea grande o pequeño. Hay que irse mentalizando poco a poco de esto.

-¿La sociedad está concienciada sobre el abandono y sobre la adopción?

-No. Hay ya un sector de gente que sí va pensando así, pero es muy difícil. Por ejemplo, cuando a la gente le hablas de la esterilización es como si se lo hicieran a ellos, pero hay que pensar que a veces es por la salud de los perros, porque se les evitan tumores y también muchas enfermedades que son además mortales. La gente tiene que ir sabiendo eso y hay un tópico también y es que se cree que es bueno que críen al menos una vez. Hay que fomentar la esterilización porque son tópicos que no tienen nada que ver con la realidad.

-¿Cuál es la situación de la perrera? ¿Qué necesidades existen?

-La necesidad es que la gente adopte en vez de comprar porque hay muchas personas también que compran porque quieren perros de una raza específica y a lo mejor en la perrera no hay. Yorkshire y cruces de Yorkshire estamos dando muchísimos en adopción porque aparecen muchos sin microchip. También el problema es que hay mucha gente que cría y que regala cachorros y eso nos quita a las protectoras que nos adopten perros.

-¿Cómo son los perros que llegan a la protectora?

-De todo tipo, llegan hasta perros de raza sin microchip que nadie los reclama. Sobre todo ahora en la caza, llegan perros mestizos de caza y podencos, y también de tipo ganadero. Llegan de todo tipo y cada vez en peores condiciones porque hay algunos que han llegado heridos, enfermos, delgados, en condiciones penosísimas.

-Hay trabajo en la protectora...

-Pues sí la verdad y mucho dinero que gastar, por lo que nos toca ir estirando como podemos el presupuesto con el que contamos.

-¿Animaría a la gente a participar en la Can We Run Benavente del próximo 16 de septiembre?

-Claro, yo animo siempre a participar en cualquier evento. Diría a la gente que se anime y espero que se anime más gente porque el año pasado yo creo que se lo pasaron bien y a ver si acompaña el tiempo también.