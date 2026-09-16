Desde Zamora con amor (y poniéndote al día)

Barcelona. 13.11.2023. Sociedad. Jóvenes atentos a las pantallas de sus móviles a la salida del instituto. Fotografía de Jordi Cotrina. FOTO DE RECURSO. MENORES. USO. TELEFONOS MOVILES. PANTALLAS. INTERNET. REDES SOCIALES. RIESGOS / JORDI COTRINA / EPC

Empecemos.

Sobre las residencias de mayores

En Zamora capital hay solo una residencia pública que tiene más de 160 plazas. Ahora la Junta de Castilla y León decidió hacer otra con 199 camas y ¡cerrar la existente. Es decir, en una provincia récord de envejecimientos proponen crear únicamente unas 35 plazas más para ancianos. O sea, las derechas no dan una a derechas.

Porque, tras un análisis médico/asistencial es evidente que se necesitan las dos residencias. Pero es que, además, debemos de caer en la cuenta de que, ¡¡¡una sola habitación!!! de una residencia equivale a un piso entero. Y eso, siendo el problema de la vivienda peliagudo, es algo trascendente

Que una "habitación de residencia equivale a un piso" no necesita demostración, pero por si acaso lo contamos. Si alguien pide ir a una residencia (y hay una cola de bigotes en Zamora) y vive solo, en cuanto le dan plaza deja su piso libre (cosa que también se puede aplicar para parejas si se van a una habitación de dos camas, que las hay). O sea, a más residencias más viviendas. Razonen pues, señores.

Sobre el pantallismo (o papanatismo por las pantallas)

Siempre se dijo que "una imagen vale más que mil palabras", y ahora nos quejamos de que se prefiere "ver" a "leer".

Pero es lógico, lo que se "ve" entra por uno de los cinco sentidos y por tanto se disfruta más. Mientras que lo que se lee, para hacernos disfrutar, ha de dar mucho rodeo. Empieza penetrando por los ojos un potaje de letras, que va al cerebro, luego se encuentra con la memoria, se mezcla con los recuerdos y por fin da sus frutos. ¡Con lo fácil que es ver!

Lo que puede ser censurable es que haya quienes prefieren mirar a través de la cámara aunque tenga la realidad delante.

Pero, ¿y si hay un embrujo? Miren. Díganme, ¿soy una excepción o no?. Fui a ver el magnífico festival de folklore que como todos los veranos nos ofreció el Ayuntamiento (el del alcalde rojo). Era en la plaza de la Catedral, y junto al escenario había una pantalla bastante grande. Pues bien, era sorprendente cómo las imágenes de ésta se veían mejor, con más nitidez y más luminosidad que la mismísima realidad, hasta el punto de que creo que miré más la pantalla que el vivo y el directo.

¿Tienen las pantallas algo especial y por eso cautivan?

Sobre la fotosíntesis de los políticos

Como saben, las plantas para alimentarse necesitan agua y CO2, pero para calentar ese potaje les es imprescindible la "luz" del sol, y a ese fenómeno se le llama "fotosíntesis". Es decir, sin "FOTO" (luz) las plantas no crecerían.

Y algo similar le ocurre a los políticos, sin FOTO no son nadie. Por eso, para que les hagan muchas "fotos" anuncian una obra cuando la imaginan, luego cuando comienzas las obras, y ahora está de moda decir también cuándo se van a acabar las obras (es decir, ya no se limitan a hacerse las fotos cuando la primera piedra y cuando la inauguración).

Por eso la "fotosíntesis política" ha llegado a un punto en que la vicepresidenta de la Junta ha dado una "rueda de fotosíntesis" (perdón, de prensa) para decir que en este año acabarán las obras del Centro Cívico y del Conservatorio de Música. Pues bien, apuesto doble contra sencillo a que no será así, porque al menos en el conservatorio, no parece que esté acabado el remozamiento del Teatro de la antigua Universidad Laboral.

Sobre el zigzag en política

IU propuso ¡¡¡hace 20 años!!! que la Diputación vieja fuera la Casa de los Artistas Zamoranos, y el PP dijo: “NO, ni hablar, mejor que sea la casa del emigrante”. Para presumir estos días de que va a ser la Casa de los Artistas Zamoranos. ¿ Será que el retraso de Zamora es el retraso en hacer lo que dicen "los malos"?