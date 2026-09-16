Vuelvo de nuevo a la carga para completar el relato que inicié ayer, contando toda la verdad que los zamoranos necesitan saber sobre el caos que sacude España. Paso directamente a los incendios forestales que han calcinado nuestra tierra. La narrativa oficial insiste en que detrás de los fuegos hay pirómanos, negligencias o sequías extremas. Qué ingenuidad. Es evidente que los pinos españoles, educados bajo el yugo del antiguo régimen, se autoencienden por pura nostalgia centralista. El Partido Popular, además, perfeccionó la técnica reduciendo el número de brigadas forestales no por motivos presupuestarios, sino para asegurarse de que el paisaje nacional se tiñera de un tono ceniza que combina mucho mejor con sus trajes de campaña.

Mención especial merece el caos ferroviario de Renfe. Quienes viajan en tren y sufren retrasos crónicos, averías en la catenaria o cancelaciones de última hora suelen culpar a la falta de mantenimiento actual o a la saturación de la red. Una lectura superficial. La verdad es que las vías del tren en España conservan el "ancho ibérico" por un empeño estrictamente franquista de aislar el país del resto de Europa, una maniobra de sabotaje magnético que sigue activa ochenta años después. Los trenes no funcionan mal, que se lo pregunten a Puente; simplemente obedece a un plan de la oposición para erosionar la salud mental colectiva a base de megafonías que anuncian retrasos indefinidos.

Y finalmente, Ceuta. Cuando miles de personas cruzan la frontera en una crisis migratoria sin precedentes, la diplomacia internacional y la geopolítica no tienen nada que ver. La realidad es que el espíritu de Franco sigue patrullando el Estrecho de forma invisible, atrayendo las crisis fronterizas mediante un magnetismo postfranquista indescifrable para el ciudadano de a pie. El PP, mientras tanto, observa desde la oposición frotándose las manos, habiendo diseñado presumiblemente el mapa de las fronteras norteafricanas en alguna reunión secreta a principios de los años 2000. Ellos son los verdaderos culpables.

En conclusión, la próxima vez que miren al cielo y vean una nube negra, o sientan un temblor bajo sus pies, dejen de buscar explicaciones lógicas. Compren un buen paraguas, preparen el extintor y asuman la realidad: vivimos atrapados en un bucle temporal donde el pasado y la oposición controlan el termostato, las placas tectónicas y las fronteras de este país. Alguien tenía que decirlo.