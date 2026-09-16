Fromago, mucho más que una feria

No nos sobran motivos en esta tierra para sacar pecho y por eso debemos coger aire hasta casi reventar cuando vienen bien dadas y los vientos soplan a favor. Va a ocurrir ahora, esta semana, desde mañana hasta el domingo. Fromago, la feria del queso a la que lo local y lo nacional se le han quedado pequeños y ha brincado ya al mapa de la agroalimentación europea, se celebra en Zamora capital, ¡bendita inyección de autoestima! Es la tercera edición y antes de que se inaugure ya tenemos la sensación de que va a repetir éxito y va a superar incluso a los dos certámenes anteriores.

Zamora ha sido tomada por cientos de casetas poliédricas, céreas y airosas que han acortado las calles en un afán de servir de escaparate de uno de los alimentos más singulares y populares a la vez. No hay forma, seguramente, que invite más al goce palatal que la de un queso tradicional, la proporción pintiparada de lo cilíndrico más excelso. En nada, esta misma tarde, la ciudad olerá a leche, tierra y champiñón en una mezcla de densidad geométrica que activa lo más escondido y que invita a sentir, estrujando lo primario, lo esencial.

Fromago se ha convertido para los zamoranos más en una fiesta que en una feria, una celebración que necesitamos como el comer, ahítos como estamos de tanto victimismo prendido en los quehaceres cotidianos. Las calles de la capital se van a convertir esta semana en riadas de gentes ansiosas de disfrutar con el único afán de hacerlo, sin necesidad de tener un objetivo elevado ni superior, únicamente nos moverá la urgencia inconsistente de salir por unos días de la cáscara que nos oprime y amenaza con ahogarnos.

¡Qué fácil resulta transformar Zamora, la capital y la provincia entera (aunque sea solo por unos pocos días), cuando se trabaja en común con el mismo ánimo y objetivo! Lo escribí hace nada: necesitamos varios fromagos, varias ferias o lo que sea que disipen la niebla que nos tapa y no nos deja rebullir. El queso, el pan, el vino, lo que se preste…, nuestros alimentos son únicos y los mejores, así de clarito hay que decirlo porque es verdad.

Hoy no toca hablar de la crisis que vive la ganadería ovina, ni de la falta de relevo generacional, ya habrá días para hacerlo; hoy lo que es obligado es destacar la importancia de un acontecimiento como el que vamos a volver a vivir desde mañana. ¡Y ya sé que hay gente a la que no le gusta el queso ni su olor o que le molesta que alguien ocupe las calles, pero pensemos en lo coral, en el grupo! ¡Fromago no solo vende queso, supone el escaparate de Zamora durante unos días! Y, por eso, ¡por favor, pongámonos en modo optimista! ¡Disfrutemos y hagamos disfrutar, que nos sobran argumentos!