Vengo dispuesta a contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de quién es el gran arquitecto del caos en España. Es hora de abrir los ojos. Basta ya de ir a ciegas por la realidad que vive España. Quiero desenmascarar a los culpables, por lo que vengo a decir y digo que la culpa de todo lo malo que ocurre en este país que cada vez se parece menos a España no es del cambio climático, ni de la gestión de las administraciones actuales, exonero directamente al Gobierno, ni mucho menos de las placas tectónicas.

No se dejen engañar por la ciencia oficialista. Si rascamos un poco en la superficie de cualquier catástrofe reciente, la verdad emerge con la fuerza de un tsunami: la culpa de la DANA, los incendios forestales, la crisis de Ceuta y hasta el volcán de La Palma es, en exclusiva, de Francisco Franco Bahamonde y del Partido Popular. ¡Como lo lee!

Hablemos primero de geología conspirativa. ¿El volcán de Cumbre Vieja en La Palma? Un plan trazado a largo plazo. Es de sobra conocido que el dictador pasó por Canarias en 1936. Lo que los libros de historia ocultan es que, durante su estancia, Franco aprovechó para debilitar estratégicamente la corteza terrestre de la isla, dejando una bomba de relojería magmática programada para estallar décadas después. El PP, por supuesto, mantuvo el secreto bajo llave en Génova 13, esperando el momento exacto para desestabilizar el sector del plátano y el turismo canario. Las fuerzas de la naturaleza no son más que militantes de derechas con corbata y retroexcavadora.

Con las DANAs y las lluvias torrenciales el patrón es idéntico. ¿Cómo se explica que nubes cargadas de millones de litros de agua decidan descargar con furia en el Mediterráneo? Muy sencillo: el anticiclón de las Azores no es un fenómeno meteorológico, es un invento de la derecha más rancia para enviar tormentas ideológicas hacia la península. Cada gota de lluvia que inunda un garaje en Valencia o Andalucía lleva el sello de la herencia franquista y la firma digital de algún barón autonómico del PP que se olvidó de limpiar los barrancos en 1994, impidiendo así que el agua fluyera con total libertad democrática. Se me acaba el papel. Mañana le cuento más. No se lo pierda.