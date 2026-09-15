No a todo, así nos va

Imagen virtual del polígono Zamora Norte, en Monfarracinos, una vez realizada la ampliación. Las autoridades posan con los empresarios que han reservado suelo en el polígono industrial

Extraordinario el artículo de don José Luis Hernández Merchán en edición del día 7 de los corrientes en este rotativo. Un artículo directo, sin catastrofismos ni paños calientes. Un artículo que pide calma y profesionalidad, poniendo las cosas en su justa medida y dimensión socioeconómica.

Zamora, provincia con una producción hidroeléctrica que cubre las necesidades propias y se exporta, con un Duero, río que por su estiaje discurren millones de litros, suficientes para diez centros de datos, deja escapar su agua a Portugal.

A pesar de lo dicho y el derroche de recursos, hay una oposición político-ecológica a la instalación de un Centro de Datos en el polígono de Monfarracinos.

Somos una provincia pequeña, dicen algunos; Madrid, con menos superficie tiene 26 centros de datos. Nos sobran metros cuadrados.

Hará ruido y contaminará, argumentan otros. Mientras en el Almaraz extremeño luchan por la permanencia de su ente nuclear, aquí logramos la despoblación y el retraso económico y social.

Gases y humos, gritan los más asustadizos. En Talavera de la Reina (Toledo), se iniciará la construcción de un centro de datos mucho más grande. Imagino que los talabricenses se habrán informado debidamente. De igual forma, lo habrán hecho en Barcelona, Zaragoza, Valencia, Bilbao, Málaga, Soria, Zamudio, que son solo algunos de los emplazamientos de futuros, o existentes, centros de datos. Pero en Zamora, no, pues "ya tenemos los bares llenos" y es muy molesto

Y cómo no, están los ecologistas, estos que se preocupan por la flora y la fauna de la zona. En Sayago está todavía el aplanamiento de tierras que se hizo para la nonata nuclear. Están también las rapaces y algunas cabezas de ganado. La central no vino, pero la despoblación arrasó con todo lo demás. Eso sí, las rapaces siguen gozando de la naturaleza.

Y así desde illo tempore: no queremos cárcel, nucleares o centros de datos, no deseamos nada que perturbe nuestra "dolce, y burguesa, vita". Mientras las demás provincias se suben al tren del progreso, nosotros confiamos en Fromago y la Semana Santa, hechos importantes, aunque insuficientes por puntuales, para cambiar el devenir de una capital y provincia que se mueren demográfica y económicamente.

Hemos dicho no a un proyecto que ni estaba cerrado; no, a quinientos puestos de trabajo siendo algunos de ellos de alto nivel; no, al futuro que encierra el mundo cibernético y no, a la amplitud de miras y al desarrollo.

Vengan, pues, las palabras huecas: hubs, coworkings y demás parafernalias; vengan los mutis de los que se supone trabajan por la empresa o el comercio. Unos y otros sobran a todas luces.

Por no luchar ni luchamos contra el cierre de residencias, necesarias para esta gran generadora de senectud.

Y es que en Zamora estamos muertos en vida y aún no nos hemos enterado

*Álvaro García Avedillo, expresidente de Azeco