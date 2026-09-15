Lorca y Unamuno en Zamora, el encuentro que no se produjo

Con los personajes de leyenda, y Lorca lo es, siempre hay que tener cierto cuidado, porque muchas son las cosas que confirman su grandeza, pero también muchas otras que no son más que especulaciones y no siempre desinteresadas, aunque tampoco necesariamente malintencionadas. Federico García Lorca estuvo en Zamora en tres ocasiones: 1916, 1928 y 1933. Sobre estas tres fechas he publicado recientemente en este diario algunas puntualizaciones y revisiones, pero ahora me interesa centrarme en su estancia en 1933, cuando con la compañía La Barraca un ya famoso García Lorca desembarca en Zamora para representar, el 11 de abril, La vida es sueño, de Calderón de la Barca, junto con dos entremeses de Cervantes y Lope de Vega, en el Nuevo Teatro, actual Ramos Carrión. El Heraldo de Zamora recogió al día siguiente el éxito de la representación, aunque el redactor no desaprovechó la ocasión para hacer una crítica al hecho de que La Barraca no se centrase exclusivamente en llevar el teatro a los pueblos y aldeas: "En estos míseros lugares está el verdadero marco de actuación de estas agrupaciones artístico-culturales que con gran acierto ha orientado la República (…). Por eso nos pareció algo ilógica o fuera de lugar la actuación de La Barraca en un teatro de nuestra capital".

Esta representación de La Barraca en Zamora se ha ligado con la posible presencia de Unamuno entre el público, lo que, como es lógico cuando se trata de personajes tan reconocidos, ha dado para que algunos hagan exaltación de este encuentro, pues siempre está bien que personajes significativos pisen nuestra tierra y, además, Unamuno había dado buena cuenta de su relación con la misma en el famoso poema que dedicó a San Martín de Castañeda y que comienza con los archiconocidos versos " San Martín de Castañeda/espejo de soledades" y después en su novela San Manuel Bueno, mártir.

Sin embargo, la realidad es muy distinta, aun cuando hay que reconocer que no hay mala intención en quienes aluden y difunden este posible encuentro, ya que todo es fruto de un error propiciado por el propio García Lorca. En una entrevista concedida por Federico en la Residencia de Estudiantes al periodista Juan Chabás, publicada por el periódico Luz el 3 de septiembre de 1934, dice el poeta aludiendo a La Barraca: "Hemos hecho una labor magnífica. Unamuno vió El burlador de Sevilla, y tanto le gustó, que, encontrándonos luego en Zamora, quiso oír y ver de nuevo la obra de Tirso. ¡Qué grande es Unamuno! ¡Cuánto sabe y cuánto crea! ¡El primer español!". Con esta declaración del poeta, ¿cómo no dar por cierto el encuentro en nuestra tierra zamorana de estos dos gigantes de la literatura? Pero ya dejó claro Luis Cernuda el choque entre la realidad y el deseo.

Y la realidad es que El burlador de Sevilla solo lo representó La Barraca en Madrid, en el otoño/invierno de 1933-1934, y en agosto de 1934 en Santander, Segovia y Palencia, entre otras localidades dentro de su decimosexto itinerario, pero no en Zamora. Fue en Santander en agosto de 1934, lugar en el que Unamuno pasaba habitualmente el verano, donde este vio esta representación y, posteriormente, el 25 de agosto volvió a verla en el Teatro Principal de Palencia, con un éxito indudable, como atestigua El Diario Palentino los días 25 y 27 de agosto.

Es a esta representación en Palencia y a su encuentro con Unamuno a los que Lorca alude en su entrevista y no en Zamora, como señala. Vaya en descargo del poeta que La Barraca recorrió buena parte de la geografía española, por lo que es fácil confundir el espacio en el que ocurrieron determinados acontecimientos. Por otro lado, la tarea no siempre sencilla de consultar fuentes fidedignas sirva también de compresión hacia quienes, llevados sin duda por la pasión hacia la tierra zamorana, han especulado sobre el encuentro en Zamora entre Miguel de Unamuno y Federico García Lorca.