Impulso o ralentí: por un Centro de Arte potente para Baltasar Lobo

Visitas el Castillo de Zamora, observas las esculturas de Lobo en algunos de sus rincones y te das cuenta que es un lugar apropiado para ubicar allí el Centro de Arte Museo Baltasar lobo.

Las esculturas que hay en los rincones de los jardines dan un aire moderno al entorno medieval que invitan a conocer con mayor profundidad el trabajo de ese artista peculiar de formas de mujer y de niño con pulidos de metal, escayola o piedra extraordinarios.

Entras en el recinto del Castillo y te das cuenta del abandono de un recinto histórico que, después de las excavaciones arqueológicas, ha quedado desnudo, sin contenido.

En su interior podemos ver algunas de sus esculturas que alguien colocó sin sentido artístico y que se están deteriorando abandonadas a la intemperie perdiendo su suave pátina de bronce, característica de su obra, que muy posiblemente no se pueda recuperar.

Llama la atención la escultura denominada Impulso (Elán), bronce, 1973. Solitaria, en un rincón al lado de la muralla, haciendo un llamamiento mudo pero permanente a lo que habría que hacer con el recinto amurallado para que fuera visitado por miles de personas.

Eso es lo que necesita nuestro Castillo y todo el Casco Histórico de Zamora, un IMPULSO decidido y valiente para transformarlo en una visita obligada para todos los que les interese el arte y la cultura.

Si entras a visitar la Casa de los Gigantes, sede provisional del Museo Baltasar Lobo, te darás cuenta de la calidad de la obra de este artista zamorano. Decenas de esculturas y pinturas originales llenan un local bien cuidado pero sin guías especializados, solo un vigilante.

De repente un pensamiento te asalta: si este legado lo tuviera otra ciudad, lo explotaría para que fuera un lugar de atracción de miles de visitantes y, sin embargo, aquí aparece escondido, sin mecenas, sin proyección y encima pagando un alto alquiler.

Recuerdas las esculturas que Baltasar Lobo tiene repartidas por la ciudad y te das cuenta del tesoro que tenemos y que no sabemos proyectar: la preciosidad de la madre y el niño en la Plaza de Zorrilla, el hombre desnudo que sale de la tierra en el Etnográfico, el hombre adámico en el Parque León Felipe o la madre y el niño en el Palacio de la Diputación.

Por último, si quieres de verdad conocer el resto del legado de Lobo, tienes que visitar el Museo de Zamora donde se encuentran más de 700 obras a mayores: esculturas en bronce, yeso, mármol y marfil, algunas sin finalizar y muchos elementos de su curioso taller.

Sales del museo y piensas: todo este legado, casi escondido, no se conoce y todo este tesoro no puede ubicarse en el bonito y céntrico edificio del antiguo ayuntamiento porque no hay sitio ni para la mitad. Este legado necesita un amplio museo abierto, con esculturas en la calle bien cuidadas, con una ruta que englobe el modernismo zamorano y las modernas esculturas de Lobo y que su centro sea el proyecto de Moneo en el Castillo de Zamora y sus mecenas las tres administraciones más cercanas: Ayuntamiento, Diputación y Junta de Castilla y León.

Leo algunas notas y descubro que ese sueño no lo defiende la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo, lo defiende el Colegio de Arquitectos de Zamora, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora, entre otros colectivos, el legado fue declarado bien de interés cultural por la Junta de Castilla y León en octubre de 2023 y recuerdo que Lobo tiene el Premio Oficial de las Arte y las Letras de Francia (1981), Premio Nacional de Artes Plásticas de España (1984), Premio de Artes Plásticas de Castilla y León (1985) y la Orden Andrés Bello del Gobierno de Venezuela (1989), entre otros, por tanto tendríamos un centro de atracción artística internacional en un entorno diseñado por Rafael Moneo, también internacional.

Me pregunto: ¿por qué se empeñan en gastar millones y ubicarlo en un espacio reducido fuera del Casco Histórico de la ciudad?