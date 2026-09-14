Enfermedad psicógena masiva

Las locuras de Trump hoy son un hecho y además son continuas, de tal manera que podrían llevar el país a un desastre de proporciones importantes. Cada promesa que hace sacada de la chistera aumenta el déficit . Además de cruzar la ilegalidad, sus propuestas muestran la locura , una especie de locura personal en su lado más crudo. Es también la representación de la histeria de muchos , por eso está ahí, porque muchos locos lo han apoyado.

Hay una epidemia de locura que se extiende como el gas por todo el planeta, una especie de miedo irracional que mantiene a las personas o bloqueadas o en actitud histérica o muy violenta. Estos fenómenos se dieron en el pasado aunque en menor grado y en zonas más reducidas: el caso de las falsas brujas de Salem, la epidemia de baile que azotó la ciudad de Estrasburgo donde miles de personas comenzaron a bailar durante un mes hasta que cayeron al suelo exhaustas (nunca se supo hasta la fecha de hoy el motivo), el pánico financiero de 1907 , donde la gente retiraba los fondos de los bancos sin lógica; la epidemia de risa en Tanganica en 1962... Hubo unos años en los que el efecto de ver platillos volantes era algo concomitante en la gente.

La locura empieza por algunos y comienza a contagiarse como un virus. El miedo irracional y exagerado con que algunos gobiernos gestionaron el coronavirus también es síntoma de histeria y falta de comprensión del fenómeno.

¿Nos volvemos todos locos? Padres que matan a sus hijos, hijos que hacen lo mismo con sus padres, enfermedades mentales y psicológicas por doquier. Nada de claridad y todo es opaco en los medios informativos, eso contribuye a generar miedo, como el caso reciente de Ceuta donde a más de un mes del hecho todavía se desconocen las causas. Se alimenta el debate , por activa o por pasiva, de que el inmigrante es una amenaza y vemos que funciona. Esto también contribuye a distorsionar la realidad y por supuesto crea un shock psicológico colectivo.

Estos discursos no ayudan para nada a analizar y entender las cosas que suceden sino que más bien alientan la histeria. Si se pudiera mirar desde la atalaya, desde arriba o bien desde otro planeta observando el espectáculo, podría provocar una pequeña sonrisa. Si uno se imagina a sí mismo como si fuera un extraterrestre y viniera aquí de visita como inspeccionando a la humanidad y sus locuras, estaría desapegado de la situación. Salir de esta situación de locos, bien llamada hoy y que es general, es tener un plan de vida basado en la ayuda a otros. Saber que uno no va a vivir mil años sino que te puedes morir en cualquier momento.

Un proyecto basado en aportar en vida todo lo que sea posible para crear unas condiciones de vida mucho mejores que cuando uno llegó. Nada más, amigos , muchas gracias. n