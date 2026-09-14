Bienvenidos al Océano Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandona el palacio presidencial de Áras an Uachtaráin en Dublín (Irlanda), el 12 de septiembre de 2026. Trump realiza una visita de dos días a Irlanda. EFE/EPA/NEIL HALL / NEIL HALL / EFE

Hay presidentes que pasan a la historia por firmar tratados de paz, otros por gestionar crisis económicas y algunos por evitar guerras. Y luego está Donald Trump, cuyo mayor desvelo geopolítico parece ser comportarse como un niño de cinco años armado con un rotulador permanente, empeñado en ponerle su nombre a todos los juguetes del parque. Su penúltima gran genialidad, anunciada con el tono mesiánico que lo caracteriza, ha sido sugerir que va a cambiar el nombre de los Océanos Atlántico y Pacífico, para rebautizarlos como "Océano América".

La ocurrencia no es un hecho aislado. Se produjo justo después de firmar un decreto para renombrar unilateralmente el histórico Lago Ontario como "Lago América", en plena rabieta arancelaria contra Canadá, y tras haber hecho lo mismo en 2025 con el Golfo de México, al que rebautizó de la misma manera. Según sus propias palabras en el Despacho Oval: "Ya tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora solo nos falta un océano". El ego de Trump no cabe en el mapa. Es imposible no tomárselo a broma.

De hecho, fuentes internas ya revelaron en su momento que Trump barajó seriamente llamar al Golfo de México el "Golfo de Trump", pero desistió porque pensó que "no funcionaría muy bien" de cara a la opinión pública. Ante la imposibilidad de ponerle su apellido a las masas de agua del planeta sin parecer un villano de cómic, ha optado por el ultra-nacionalismo de manual: apropiarse del nombre del continente.

Sin embargo, detrás de la carcajada que provoca esta demencia cartográfica, se esconde una realidad bastante más gris y autoritaria. Este delirio de grandeza no es más que una cortina de humo ridícula para tapar problemas reales. Mientras propone cambiarle el nombre a la mitad del agua del planeta, su administración mantiene una destructiva guerra comercial con sus vecinos y se enfrenta a niveles de aprobación sumamente complejos.

Es la política del espectáculo llevada al absurdo: si no puedes solucionar la realidad, cámbiale el nombre en los papeles oficiales. Trump puede firmar todos los decretos que quiera desde la comodidad de su escritorio. Pero al final del día, la geografía no se inmuta ante los berrinches de la Casa Blanca. El Atlántico seguirá siendo el Atlántico, el Pacífico seguirá siendo el Pacífico, y Trump seguirá siendo ese presidente que creía que el planeta Tierra era, simplemente, su maqueta personal.