Los incendios de este verano me llevan inevitablemente al fuego que arrasó nuestra casa familiar hace algunos años y que, desde entonces, nada volvió a ser lo mismo.

He vuelto a nuestra casa quemada, a nuestro jardín que ya no lo es. La hierba se ha secado, los árboles muestran hojas renegridas y retorcidas. La parra ha crecido victoriosa y se entromete por aquí y por allá. Cuelgan las uvas, que no comeremos, en racimos que tocan el suelo.

Para acceder a la casa hay que pasar levantando las ramas haciendo un arco para poder llegar al hueco de la puerta. Todo permanece igual que aquel infausto 9 de marzo, día maldito en que el fuego arrasador nos dejó sin nuestro refugio de verano, sin aquella sensación placentera bajo los pies al caminar sobre la hierba del jardín o sobre la tarima de madera del piso superior. Nos dejó también sin el crepitar de las inocentes llamas de la chimenea, sin el ruido de cacharros en la cocina mientras se preparaba el desayuno. Todo sigue igual, desoladoramente igual. Y pese a esa desolación, recuerdo a mi madre que quería ir a la casa para regar los árboles.

Todavía permanecen imperturbables los cuatro troncos cortados que yo pinté de vivos colores a los que puse el nombre de cada hermana. Allí siguen esos cuatro tótem risueños, mirándome agradecidos por haberles dado vida. Aguantan inmutables las inclemencias del tiempo: las lluvias y el viento, el sol abrasador, la indiferencia absoluta del jardín que ya no lo es.

Mis pasos me llevan al interior de la casa, ya sin techo, el cielo raso del tejado, las ventanas sin marcos ni cristales se burlan de mí. Las paredes descarnadas se desnudan sin pudor mostrándome el adobe de la parte superior, la escalera de granito, sin barandilla, muestra como diente de vieja, su único barrote ennegrecido.

¿Qué somos, me pregunto, quién soy yo ahora, despojada de una parte de mi propia esencia? La casa era el lugar donde mis hermanas y yo discutíamos, conversábamos, bailábamos, reíamos a carcajadas por cualquier tontería. Sufríamos también, sí, pero compartíamos. La casa era como el claustro materno, útero sublime en el que nos sumergíamos cada verano.

Le decía alguna vez a mi madre que no me hiciera ir por allí, que no quería ver lo que veía, que no quería sentir más lo que sentía, lo que siento todavía.

Una de aquellas tardes volví con mi madre a su pueblo, apenas a dos kilómetros de nuestra casa quemada. Fuimos para ver la nueva casita que le estaban haciendo, un proyecto aparcado desde hacía varios años y que parece que esperaba a que algo terrible ocurriera para que tomara cuerpo.

Mi madre nos sorprende y nos sorprendía cada día, nos insuflaba su fuerza y su ilusión. Mi madre, por entonces, iba a cumplir 90 años en marzo y quería disfrutar de su nueva casa.

Hizo que le colocaran un poyo de piedra junto a la puerta, en la calle, para poder charlar con las vecinas. La casa es como una sinagoga. Me lo recordó hacía algunos meses durante un viaje que hice a Baeza, en la provincia de Jaén, porque para acceder a ella había que introducirse a través de otras casas y, oh milagro, la singular sinagoga ante los ojos.

Para llegar a la casita hay que acceder a través de unas paredes de piedra que conducen a la casa/sinagoga. Mi madre consiguió contagiarme su entusiasmo, aunque éste tiene fecha de caducidad porque la vida también la tiene y ya no vivirá mucho más. Pura lógica. Se fue cinco años después. Se fue haciéndonos mucha falta todavía. Se lo dije muchas veces: "Mamá, tienes la suerte de que no eres un estorbo, de que nadie quiere que te vayas".

Nos iremos a bañar a la playa todos los días -me decía-, y bajaremos andando con un pareo y muchos días comeremos en el bar.

El pasado 15 de agosto fui a misa. A ella le encantaba ir ese día a la iglesia para encontrarse con sus paisanos, abrazarse y recordar tiempos pasados.

Allí, sentada, con los ojos cerrados, intenté volver al pasado, mientras escuchaba un coro de voces femenino. Y volvieron los aromas de los diferentes perfumes, el olor a cera derretida, a la ilusión de la presencia de mi madre a mi lado, su calidez. Los recuerdos volvían en tropel. Un aire seco, colándose desde el exterior, me hizo estremecer. Abrí los ojos que tropezaron con un rayo de sol que chocaba contra la única vidriera de la iglesia. Ya fuera, mezclada entre la gente, inicié el camino hacia casa.

Apreté mis párpados con fuerza para volver a sentir la infancia y adolescencia dentro de mi pecho.