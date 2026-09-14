2049, ¿será el año del fin del mundo?

Sostiene mi compañero Francisco José Girao que es lícito preguntarse si el fin del mundo (tal y como lo conocemos) llegará en torno a la mitad de este siglo. En 2049 coincidirá el centenario del nacimiento de la República Popular China con el centenario de la diáspora palestina tras la consolidación de Israel como Estado, siguiendo el mandato de las Naciones Unidas. El calendario no mueve la historia, pero nos permite entender bien el terreno que pisamos. La tesis de los analistas es que para ese año la dictadura china querrá haber conquistado Taiwán, un Estado que demuestra que la cultura china no es en absoluto incompatible con la democracia. Por otro lado, quizá algún gobierno europeo pueda tener por entonces la tentación de solucionar por la fuerza el problema palestino, poniéndose esta vez en contra de Israel para contentar a su opinión pública. Por si esto fuera poco, pocos años después se cumplirá el centenario del nacimiento del Marruecos moderno, un Estado que unificó en 1956 territorios que llevaban siglos en una confusa situación de autonomía política y de autoridad sólo religiosa sobre gran parte del territorio.

A los españoles ese fin del mundo nos va a coger mal ubicados y, me temo, bastante desprevenidos. Lo digo por lo ocurrido durante este verano en Ceuta, que tiene visos de ser el anticipo del panorama que está por venir. La presión migratoria africana no va a dejar de incrementarse y los datos están ahí, para quien quiera verlos: si en 1950 Europa tenía el doble de habitantes que África; hoy el continente originario tiene el doble de habitantes que Europa, y solo en Nigeria nacen cada año más del doble de niños que en todo el territorio comunitario. De seguir así las tendencias, a finales de este siglo el continente africano tendrá más de seis veces la población europea. Una población castigada por Estados ineficaces, dirigidos casi siempre por gobiernos corruptos (hay pocas democracias dignas de tal nombre entre los 54 Estados africanos). Un continente, África, en el que la media de edad de la población no llega a los veinte años, frente a los más de cuarenta y tres en Europa.

Ante esta situación, Europa en general y España en particular optaron por la idea de ayudar a los países del norte del continente a modernizarse para que hicieran de "parachoques" y amortiguaran la llegada de migrantes por la frontera mediterránea. Europa tiene un vecino agresivo y molesto en el este, y esa parece ser la prioridad de Bruselas, que cierra los ojos ante la actividad de los Estados magrebíes a cambio de que controlen la entrada de migrantes. Una debilidad europea estructural detrás de la cual está la idea, muy en la tesis de Robert Kaplan, de que es mejor tener unos vecinos con interlocutores, por muy corruptos que sean, que tenerlos sumidos en la anarquía. Mejor el problemático Marruecos que el caos libio, para entendernos… La esperanza es que, si el vecino pobre se desarrolla, generará una clase media y, con los años, se volverá un vecino pacífico y cooperante. El problema es cuando los principales resortes de la economía son controlados por una élite que tapona el surgimiento de esa clase media que pudiera estabilizar el país a medio plazo. No es extraño, por lo tanto, que después de varios años de un reinado en teoría modernizador, nuestro vecino del sur siga anclado al fondo de la lista del Índice de Desarrollo Humano que elaboran las Naciones Unidas, en concreto, ocupa el puesto 120 de 193 países, muy por detrás de vecinos árabes como Túnez y Argelia.

El problema es cuando uno de esos actores juega a una doble baraja e instrumentaliza la migración para desatar un conflicto de naturaleza híbrida contra el territorio comunitario. Suele pasar con regímenes autoritarios o, directamente, no democráticos. Lo hizo Turquía con los refugiados sirios, lo hizo la dictadura bielorrusa contra Polonia y los Estados bálticos y lo ha hecho, lo ha vuelto a hacer, el Majzen marroquí (el Estado profundo) contra España. Este último caso es muy significativo, porque se presenta ante la opinión pública como un desafío al gobierno y al Estado español. Tras haber impedido la libre determinación del Sáhara Occidental, Marruecos aspira a anexionarse ciudades españolas -Ceuta y Melilla- y nadie tiene claro si sus ansias expansionistas se detendrán ahí…

Aventurar qué ocurrirá en los próximos veinticinco años es arriesgado, y tampoco es fácil saber hacia dónde evolucionará Europa y hacia dónde lo harán los Estados norteafricanos. Ni siquiera Girao lo sabe, pero sí que intuimos, volviendo a Kaplan, que no estamos entrando en un "orden basado en reglas, como suelen definirlo las reuniones educadas de la élite global, sino un mundo de amplias zonas superpuestas de tensión, intimidación cruda y pulsos militares". Un mundo de relaciones de poder y presidido por ese sentido trágico de la historia que no hemos conocido los que nos hemos criado en las décadas de bonanza que supuso aquel medio siglo largo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En este mundo, la cesión es vista como debilidad, sobre todo cuando enfrente tienes a rivales no democráticos, que no toleran la disidencia ni la crítica, y que no tienen reparo alguno en utilizar las vidas humanas de sus súbditos, también las de menores, como arma en los conflictos.

El drama para Europa es que el atractivo moral y el poder blando ya no parecen ser suficientes para pintar algo en el mundo en 2049. Sin "poder duro", las sociedades abiertas pueden desaparecer, está claro, pero también corremos otro riesgo. Hace casi veinte años, un Peter Thiel ajeno entonces al debate público advertía, en "The Straussian Moment" que, si el mundo libre acepta las premisas de Carl Schmitt de presentar la política a través de la dialéctica amigo/enemigo, Occidente perderá la guerra o perderá su identidad (the West must lose the war or lose its identity). Alguna de las dos. Un drama, se mire por donde se mire.