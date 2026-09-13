PISA, que algo queda

Es fascinante (y desolador) cómo un análisis estadístico diseñado para diagnosticar competencias educativas acaba convertido en un arma arrojadiza. Esta semana se han difundido los resultados del Informe PISA. He preguntado en las aulas universitarias si conocían de qué va y las respuestas han sido muy significativas: casi nadie conoce qué es, quién lo realiza y para qué sirve. Estas impresiones las compartí con mis colegas del café quincenal y, a excepción de nuestra psicóloga de cabecera, el resto tampoco sabía de qué demonios estábamos hablando.

Para ilustrarlo, mencioné algunos titulares de prensa: "España se hunde en el Informe PISA: ¿de verdad lo hemos hecho tan mal?"; "Los docentes ven reflejada la realidad de las aulas en el Informe PISA"; "España suspende el Informe PISA"; "España se desploma en PISA"; "El batacazo de España en PISA en siete gráficos"; "El Informe PISA alerta del aumento del alumnado al que le resulta aburrido aprender".

—Vale, no sigas, por favor. Me estoy deprimiendo —respondió el carpintero jubilado que, de vez en cuando, comparte el tiempo con nosotros.

Y el profesor de matemáticas, que es un lince, añadió:

—Mucho cuidado con lo que se cuenta del Informe PISA. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que participan en esta evaluación se ha producido un retroceso generalizado en matemáticas y lectura. También en aquellos que, años atrás, estaban en la cima, como Japón, Finlandia o Corea del Sur.

—Pues eso entra en contradicción con lo que el miércoles escuché en el Congreso de los Diputados en la sesión de control al Gobierno —intervino el maestro que se ha jubilado el curso pasado—. El señor Feijóo ha cargado contra Sánchez, diciendo que la caída de los resultados de los estudiantes es el mayor fracaso de la historia democrática.

El sociólogo, que estaba escuchando con atención, recordó algo muy relevante:

—Si el descenso de los resultados fuera fruto del sanchismo, que alguien me explique las diferencias territoriales; es decir, cómo es posible que algunas comunidades autónomas, dentro del mismo marco educativo general, obtengan mejores resultados, incluso por encima de la media de la OCDE, como en Castilla y León.

Nuestra psicóloga de cabecera subrayó que el Congreso de los Diputados se estaba convirtiendo en el ring semanal de la política en España, que nuestros representantes solo se ven las caras para insultarse o dejar eslóganes que llamen la atención. Y añadió:

—La educación pública obtiene mejores resultados que la privada en el Informe PISA cuando se tienen en cuenta las diferencias socioeconómicas del alumnado. Además, los expertos de la OCDE han llamado la atención sobre el impacto que las redes sociales, el teléfono móvil, las pantallas y la reciente irrupción de la inteligencia artificial pueden tener en el aprendizaje.

Como docente, vengo observando el descenso de la atención sostenida del alumnado y la dificultad para mantener la concentración durante periodos prolongados. Y no creo que sea un asunto menor. Padres, docentes y autoridades educativas deberíamos tomárnoslo muy en serio. Porque el verdadero problema de utilizar PISA como un marcador de fútbol es que solo miramos el resultado y dejamos de observar el partido: se invisibilizan los diagnósticos útiles, el impacto de la tecnología, la equidad del sistema y la necesidad de apoyar la labor docente con recursos reales, no con eslóganes.