De PISA a la IA y tiro porque me toca

Pasan tantas cosas, tan fuertes y tan deprisa, que elegir un tema semanal es más difícil que ganar una maratón corriendo a la pata coja. Siempre tienes la sensación de que has escogido mal. No sé si ha sido la llegada de septiembre o qué, pero estos días han sido más que pródigos en noticias, acontecimientos y reacciones de todo tipo. Uno de las que más valoraciones y reflexiones ha generado ha sido el famoso informe PISA. Elaborado por la OCDE, entidad que agrupa a los países más ricos, han participado 760.000 (30.000 españoles) alumnos de 15 y 16 años de 90 naciones. Respecto al anterior informe, el del año 2022, este de 2026 supone un auténtico descalabro mundial en las tres materias que se analizan: matemáticas, ciencias y comprensión lectora.

El batacazo español es enorme: España pierde 23 puntos en comprensión lectora, 16 en matemáticas y 8 en ciencias. Y no se salva ni una sola de las comunidades autónomas, que, por cierto, tienen transferida la mayor parte de las competencias educativas. Por ejemplo, Castilla y León pierde 27 puntos en matemáticas, 13 en ciencias y 32 en comprensión lectora. Por eso no acabo de entender las reacciones positivas y las loas que ha generado en la Junta, Mañueco incluido, el informe PISA. ¿Cómo es posible colgarse medallas si se pierden los puntos que se han perdido? Ah, ya sé, porque los demás han perdido más. El tuerto en el país de los ciegos. Solo parecen importar los datos relativos y las comparaciones, no las cifras absolutas. Es verdad que nuestra región, junto a Madrid y Asturias, aparece como la menos mala, pero mala también, en un estudio que debería avergonzarnos a todos los españoles. ¿Y aquí hemos hecho autocrítica? Pues, no; hemos sacado pecho y la culpa, claro, a Pedro Sánchez, que también se dedica a que los niños lean poco y mal. ¿Alguien se ha preocupado de saber cómo y qué leen nuestros chavales? Me temo que no. ¿Alguien está interesándose por la influencia de la Inteligencia Artificial (IA) en el desarrollo de jóvenes que ya lo creen todo resuelto con tocar un botón de su móvil? Tampoco. Si hemos perdido 32 puntos en lectura, 27 en matemáticas y 13 en ciencias, ¿vamos por el buen camino? Y no me vale con decir que hemos retrocedido menos que la media española o que Valencia y el País Vasco se han desplomado. En vez de mirarnos solo ahí, fijémonos también en Castilla-La Mancha, la única comunidad que mejora en una de las pruebas, la de ciencias.

Ha aparecido ya la Inteligencia Artificial (IA). No podía ser menos. Todos los días surgen noticias o declaraciones que, como escribí hace ocho días, ponen los pelos de punta. Pero lo de ahora es más grave aún: Jacob Coxon, un exinvestigador de la firma Anthropic, he afirmado lo siguiente: "La IA puede matarnos antes de 2030". Él ha dimitido de su puesto. Alguno de sus jefes reconoce, aunque únicamente en privado, que puede tener razón, que las cosas están yendo por unas vías muy peligrosas. Y también es muy peligroso que las decisiones estén en muy pocas manos, que el futuro de la Humanidad dependa solo de un escogido grupito obsesionado con las ganancias económicas, con el dominio del mercado, con derrotar a la competencia y con hacerse con el Poder, con todo el Poder a través de la IA. ¿Podrán ponerse de acuerdo los gobiernos, la ONU o quien sea para regular este terreno? Lo dudo.

Y por si fuera poco, en España, los jueces han vuelto a dar que hablar. El mismo día en que la presidenta del Poder Judicial criticara, ante el Rey y el ministro de Justicia, que se atribuya a los jueces "propósitos políticos", la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ordenó la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados españoles a través de la llamada "ley de nietos". El ponente de la resolución, el juez Antonio Narváez, participó, en 2023, en un encuentro de fiscales con Feijóo en el que le mostró a este su deseo de que gobernara.

No hay más preguntas, señoría.