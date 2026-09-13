Educar para el rebaño o instruir para la vida

Decía el admirado sabio de la vida y de la ciencia Antonio Escohotado que la verdadera medida del progreso de las sociedades no está en el producto interior bruto, la renta per cápita o el desarrollo industrial, sino en la educación de sus miembros. Países ricos o pobres lo son no por la cantidad y cualidad de los recursos naturales que poseen, sino por cómo sus gobernantes los gestionan y administran y cómo sus pueblos se involucran en la elección y el control de sus dirigentes en el cumplimiento de sus funciones.

El informe PISA vuelve a poner a España (y a Europa entera) ante el espejo que llevamos décadas sin querer ver. Ese que, edición tras edición, nos recuerda que cada reforma del sistema educativo ha ido empeorando lo que antes había. Que nuestros niños y jóvenes se cargan de conocimientos superfluos, coyunturales y acomodados a las modas del presente más inmediato y dejando de lado el aprendizaje de lo esencial, lo inmutable.

Da grima, cuando no directamente vergüenza, contemplar como diez, quince o veinte libros de texto de un curso o de un periodo académico, Primaria, Secundaria o Bachillerato; contienen mucho menos conocimiento y de mucho menor nivel académico que los tomos equivalentes en edad a la que iban dirigidos de la histórica y magnífica enciclopedia Álvarez.

En España, por desgracia, la educación ha sido siempre destacado campo de batalla ideológico, siguiendo la estela roussoniana francesa y de ahí nada bueno puede salir a largo plazo. Alicia Delibes Liniers lo refleja en sus libros y conferencias, una de ellas, hace unos años en el Club de este mismo periódico: mientras no dejemos de centrar los esfuerzos en lograr la "educación" acorde a la perspectiva ideológica y los llevemos a la "instrucción" como transmisión y adquisición de los conocimientos esenciales para el desenvolvimiento en el mundo académico y profesional, estaremos errando el tiro, despilfarrando los recursos y, eso sí, fabricando ciudadanos de rebaño y no hombres y mujeres libres capaces de construir un nuevo presente.