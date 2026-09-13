Cerrar el círculo de la educación

Hay pocas materias en las que Zamora, y Castilla y León, puedan exhibir con tanto fundamento un motivo de orgullo colectivo como la educación. El nuevo curso acaba de comenzar en la provincia con 19.059 alumnos, 2.146 docentes y 131 centros abiertos. Detrás de esas cifras existe una red que, pese a las dificultades derivadas de la dispersión territorial, el envejecimiento y la pérdida de población, continúa garantizando una enseñanza situada entre las mejores de España.

Lo vuelve a acreditar el informe PISA. Los últimos resultados han empeorado y sería un error restarle importancia. Castilla y León ha cedido el liderazgo y ocupa ahora el segundo puesto nacional en Ciencias y Matemáticas y el tercero en Lectura. Hay, por tanto, margen para analizar qué sucede y corregir aquello que sea necesario.

Y no se trata de igualar por debajo para invisibilizar las diferencias; esa filosofía acaba por castigar a quien despliega su talento y no rescata al rezagado. Necesitamos recolocar la cultura del esfuerzo en el centro del debate. Nunca como desprecio a quien atraviesa por dificultades, sino como el reconocimiento elemental de quien se afana por progresar. La autoridad del profesor constituye otro pilar a reconstruir. Enseñar exige un espacio en el que imperen seriedad, serenidad y respeto. Estudiar requiere dedicación, constancia, concentración y paciencia.

Con la influencia desordenada de las redes sociales e internet sobre los menores y su privacidad, estamos alumbrando una quinta hiperconectada y, al mismo tiempo, más vulnerable a comportamientos de redil. No se trata de declarar la guerra a la tecnología. Sí de ponerle coto como sustituta del esfuerzo intelectual y el razonamiento.

Pero los resultados de PISA ofrecen otras lecturas, máxime cuando se analizan con trayectoria: Castilla y León es, desde 2009, la única comunidad que se ha mantenido de manera continuada entre las tres primeras de España en las tres competencias evaluadas. Incluso en un momento de retroceso conserva puntuaciones superiores a las medias española, europea y de la OCDE. Permanecer durante tantos años en la élite no puede atribuirse a la casualidad.

Zamora forma parte de ese éxito y posee, además, una singular capacidad para cerrar el círculo educativo. En el Campus Viriato, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca prepara cada año a futuros maestros de Infantil y Primaria. Muchos de esos profesionales terminan entrando después en aulas donde los escolares zamoranos alcanzan rendimientos académicos de primer nivel. La provincia genera así una cadena virtuosa: universidades que preparan docentes, profesores que transmiten conocimiento y estudiantes que responden con resultados excelentes. Es un patrimonio que conviene proteger y ampliar.

En esa dirección apunta también el reciente anuncio de la Universidad Pontificia de Salamanca, que desembarca en Zamora con estudios de posgrado y con la previsión de incorporar el Máster de Profesorado de Secundaria en un horizonte de dos cursos. Cualquier ampliación de la oferta superior debe recibirse como una buena noticia. Una provincia con más posibilidades académicas dispone también de más herramientas para atraer jóvenes, especializar profesionales y vincular conocimiento con actividad económica.

Y nada de esto surge por generación espontánea. Por el contrario, existe detrás un trabajo diario de profesores, equipos directivos y familias, pero también un compromiso institucional que debe reconocerse. El Ayuntamiento de Zamora ha destinado este verano más de 220.000 euros a reparaciones y mantenimiento en los quince colegios públicos de la capital. La Junta sostiene una red especialmente costosa por la dispersión y mantiene abiertas escuelas rurales con apenas cuatro alumnos. Y muchos pequeños municipios libran cada septiembre una batalla silenciosa por conservar sus aulas, conscientes de que perderlas supone mucho más que cerrar un edificio.

Por eso duele que Coomonte, Castrogonzalo y Torrefrades hayan tenido que clausurar sus escuelas al no alcanzar ese mínimo. Son pocos niños en términos estadísticos, pero detrás de ellos aparece una de las imágenes más crudas de la despoblación. Y por eso merece la pena celebrar lo contrario. Ferreras de Arriba y Valcabado ganan escolares. Es una variación tan mínima que en una gran ciudad pasaría inadvertida, pero que en el medio rural zamorano significa esperanza, familias y continuidad: cada aula cuenta porque cada niño cuenta.

Zamora sabe educar. Castilla y León lleva años demostrando que puede hacerlo al más alto nivel. La paradoja aparece después. Tras invertir recursos, tiempo y esfuerzo en preparar a nuestros jóvenes, demasiados terminan desarrollando su carrera lejos de la provincia porque aquí no encuentran suficientes oportunidades. El sistema cumple cuando transmite conocimiento y abre horizontes; el territorio falla cuando no es capaz de ofrecer un espacio donde desplegar ese talento. Cerrar de verdad el círculo significa conseguir que Zamora no solo sea un lugar excelente para aprender, sino también una tierra en la que quienes han crecido y estudiado puedan desarrollar su proyecto profesional y construir su vida.