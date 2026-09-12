Cuando los profesores también suspendemos

Hay noticias que a un profesor le duelen de una manera especial. Esta semana hemos conocido los nuevos resultados de PISA y España vuelve a recibir una llamada de atención. Los alumnos españoles obtienen los peores resultados de la serie histórica en lectura, matemáticas y ciencias. No hablamos de una percepción de los profesores ni de una discusión política. Son datos. Y, sin embargo, quienes estamos cada día en un aula sabemos que detrás de esos números hay algo más.

Hay profesores que preparan clases por la tarde, que buscan nuevas actividades, que intentan recuperar a quien se descuelga y que vuelven a explicar una y otra vez aquello que no se ha entendido. Hay docentes que llegan cada mañana con la intención sincera de que sus alumnos aprendan. Por eso duele.

Duele comprobar que, pese al esfuerzo de tantos profesores, nuestros alumnos no están obteniendo mejores resultados. Y creo que ha llegado el momento de preguntarnos si el problema está también en las reglas del juego. La Lomloe ha cambiado profundamente la forma de evaluar. Ya no se valora únicamente lo que un alumno sabe en cada asignatura. La evaluación gira alrededor de criterios, competencias específicas y competencias clave. La intención es valorar no solo los conocimientos, sino también qué es capaz de hacer el alumno con ellos.

La idea puede parecer razonable. El problema aparece cuando el conocimiento empieza a perder peso. Intentemos explicarlo de forma sencilla. Un alumno puede suspender matemáticas porque no ha alcanzado los criterios de esa materia y, al mismo tiempo, obtener una valoración positiva en determinadas competencias. La promoción tampoco depende simplemente de contar suspensos. El equipo docente debe valorar globalmente si puede continuar con éxito y recuperar aquello que no ha aprendido.

Así podemos encontrarnos con un alumno que no ha aprendido suficientemente matemáticas y, sin embargo, promociona. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre con aquello que todavía no sabe? Porque el conocimiento tiene una mala costumbre. Se acumula. Para entender las ecuaciones necesitamos conocimientos anteriores. Para comprender la física necesitamos matemáticas. Para interpretar correctamente un texto necesitamos vocabulario.

Competencias y conocimientos nunca debieron ser enemigos. Un alumno necesita saber y también necesita saber utilizar lo que sabe. Por eso creo que la Lomloe merece una revisión profunda. No porque todo lo anterior fuera perfecto, ni porque PISA sea el único termómetro de la educación. Sino porque cuando los resultados empeoran mientras hacemos más difícil que un alumno quede oficialmente atrás, quizá deberíamos preguntarnos si el camino elegido es el correcto.

Y hay una comunidad que merece ser reconocida. Castilla y León también ha retrocedido, pero continúa entre las mejores de España, segunda en matemáticas y ciencias y tercera en lectura. No es poca cosa. Durante años ha demostrado que se puede apostar por una educación exigente, por el conocimiento y por el esfuerzo.

Los profesores seguiremos haciendo nuestro trabajo. Pero necesitamos que las leyes nos ayuden a enseñar y no a maquillar las dificultades. Porque los profesores no queremos que nuestros alumnos suspendan. Queremos algo mucho más sencillo. Queremos que aprendan. Y si los datos nos dicen que están aprendiendo menos, quizá ha llegado el momento de que alguien suspenda la complacencia.