Despotismo Miteco: todo por la ecología sin la ecología

Corría el año 1938 y un artista de nombre Hitler o Mohamed VI, táchese lo que no proceda, acogiéndose a la teoría del lebensraum, decide anexionarse Austria o Ceuta con la cómplice incompetencia, guion indolencia, de Churchill o Pedro Sánchez en su propósito de construir el III Reich o el Gran Marruecos. O la Tierra Media o lo que sea.

Corría 1938 y el existencialista Sartre escribe su primera novela existencialista. En "La Náusea", un tipo insípido y anodino, cualquiera de nosotros, descubre que la vida no es más que ir dejando pasar un día tras otro: lunes, martes, miércoles… enero, febrero, marzo… 1936, 1937, 1938…

Del Anschluss, de la intrascendencia y de lo absurdo de la vida humana ya sabíamos pues desde hace años. La náusea hoy tiene que ver con la deriva nihilista en la que subsistimos, inhalando oxígeno, exhalando dióxido de carbono, consumiendo hasta agotar todos los recursos planetarios y malviviendo a crédito.

Nada importa, nada merece la pena. La realidad humana es líquida, Zygmunt Bauman dixit. Todo es leve, pasajero y sujeto a otra tendencia más, de usar y tirar, de comprar y revender en Wallapop. La náusea hoy también tiene que ver con aceptar que nuestra maravillosa democracia representativa no es tal, que nuestra democracia liberal es uno de los peores sistemas posibles.

Porque el pueblo no cuenta ni para los mercados, ni para sus más leales representantes en la tierra: los políticos. El pueblo es una anécdota, prescindible, salvo a la hora de volver a votar a los representantes del todopoderoso liberalismo. El pueblo es contingente, un cero a la izquierda. Al pueblo se lo sacrifica, como iba a hacer Abraham con su único hijo Isaac, en el altar dedicado a glorificar al gran dios petrodólar.

Como sucedió en la zona cero de Nueva York el 11S. Imposible creer que el Gran Hegemón no supiera lo que iba a suceder. Como ocurrió el 7 de octubre en Israel, donde por fin nos han confirmado lo evidente, que otro artista del horror y el feísmo, Netanyahu, sabía lo que iba a pasar y permitió el pogromo, sólo para tener una excusa y exterminar al pueblo gazatí. O como ha acontecido el 31 de julio en la capital caballa, donde desde el primer petaquero hasta el último lejía, verbigracia to’quisqui, veía venir lo que iba a pasar. Y pasó.

Unos y otros, todos, dejaron que sucediera. Porque o pobo non e quem mais ordena.

Y por eso mismo se pretende disfrazar de ideología lo que es mero negocio. Y es que en el liberalismo woke la ideología brilla por su ausencia. No hay ideología de ninguna clase, no hay teoría ni argumentos, no hay conceptos ni valores, no hay un código y unos principios irrenunciables.

Sólo hay mercadeo, mercaderes y mercachifles. Sólo hay acaparamiento de recursos, avaricia usurera y giga ganancias. Se denomina religión climática a la transición ecológica, y en la obra, vida y milagritos del Miteco no hay fe, catecismo, creencia, ni paz interior que valga. Salvo la de las megacifras macroeconómicas.

Se han ido los visitantes, forasteros y turistas y ya se les echa de menos después de desear que se vayan. Lo mismo que pasa con la nube, el algoritmo y los centros de datos. No podemos vivir sin Internet y sin mirar el móvil cada cinco minutos, pero no queremos los malditos centros de datos cerca de nuestro patio trasero, en nuestro barrio, al lado de nuestro corral.

No los queremos aquí en Zamora porque son un problema del copón. No, no es cierto, no son una fuente de riqueza. No suponen desarrollo, industrialización ni progreso. No generan puestos de trabajo de calidad porque la mano de obra cualificada viene de fuera impuesta desde arriba. Pros y contras, como todo en este mundo. Sólo que los contras de la instalación de un centro de datos son más y peores que los pros.

Cada vez que contestamos un simple mensaje de WhatsApp o compartimos una foto consumimos energía y agua en cantidades industriales. Queremos compartir enlaces, necesitamos centros de datos, pero eso está muy bien en Madrid o en Barcelona donde la gente no vive del huerto para autoabastecimiento, de la agricultura, del regadío, del pastoreo y de la proliferación de la ganadería intensiva, negocios todos que exigen mucha agua.

De ahí surge la gran pregunta: cuando falte el agua, puede que no el año que viene o tampoco el siguiente, pero como hay Dios que va a faltar porque vivimos en un clima Mediterráneo donde las sequías son recurrentes, ¿quién va a tener prioridad en su uso y disfrute? ¿Nuestro primo el de la macrogranja de pavos y el vecino que trabaja alfalfas de regadío censados ambos en el pueblo, o ese centro de datos que paga impuestos en Phoenix, Arizona y cotiza al alza en el índice Nasdaq?

¡Mucho cuidado, zamoranos de mis entretelas, con lo que se desea, no vaya a ser que se cumpla! Y más cuidado todavía con esos falsos patriotas que no terminan de aclararse con el equipo en el que militan. Decidíos, locos cabrones, a quién defendéis, a la patria y sus preciosos y preciados recursos naturales o a las corporaciones de capital extranjero.

Y es que el Miteco, el tan denostado, y con razón, Ministerio para la Transición Ecológica, con sus ecologistas de pacotilla y también con esos críticos vocingleros y fariseos, no trabajan por y para la ecología. Tampoco miran por el bien del pueblo español.

Porque los reales decretos del despótico Miteco, todo por la ecología, pero sin la ecología, juegan en el equipo del IBEX35, están de parte del globalismo capitalista. Al Miteco y sus reales decretos, como al resto de ministerios o consejerías, los vecinos de los pueblos, y los ceutíes, les importamos un real carajo.