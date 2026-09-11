Los Duques del Reproche

El controvertido regreso de Harry y Meghan Markle a suelo británico ha vuelto a encender las alarmas de la opinión pública, pero esta vez el ambiente no es de nostalgia, sino de absoluto hartazgo. Tras años de lucrativos ataques mediáticos contra la Familia Real desde su exilio dorado en California, la pareja pisa de nuevo el Reino Unido. Sin embargo, se encuentran con un país que ya no los ve como víctimas, sino como oportunistas.

Las razones del rechazo no son otras que el negocio, la contradicción y la memoria. Su marca se ha financiado a base de airear trapos sucios familiares en Netflix, Spotify y libros de memorias. Su incoherencia ha quedado al descubierto. Exigen títulos, privilegios y protección pública pagada por el contribuyente mientras desprecian los deberes de la institución. Pero, hete aquí que la memoria es implacable. Los británicos no olvidan los ataques lanzados contra la monarquía mientras los abuelos de Harry, la Reina Isabel II y el Príncipe Felipe, pasaban sus últimos meses de vida. A todo ello hay que añadir una desconexión total con el pueblo británico.

Lo que Harry y Meghan buscan es la redención pública y el más que necesario lavado de imagen que pretenden en medio de la indiferencia generalizada de los ciudadanos británicos. La telerrealidad ya no funciona en Londres. Gran Bretaña afronta sus propios desafíos económicos y sociales como para detenerse ante el melodrama de dos millonarios descontentos.

Lo que más indigna a la opinión pública es la asombrosa frescura de la pareja. Esperan que la Familia Real olvide años de traiciones, entrevistas incendiarias y acusaciones de racismo solo porque a los Sussex les conviene económicamente una tregua. Harry y Meghan han mercantilizado su propio linaje y ahora descubren que el público británico no es amnésico. Su regreso no es el de dos hijos pródigos; es el de dos estrategas corporativos buscando rescatar su negocio familiar.

Harry y Meghan pensaron que la distancia agigantaría su figura, pero solo desveló su irrelevancia institucional. Si vuelven buscando aplausos, se darán de bruces contra el espejo de su propia hipocresía. El público británico ha pasado página; solo falta que ellos, los Duques del Reproche, hagan lo mismo. n