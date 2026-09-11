Banca sobre ruedas y ahorricos en volandas

-Tutú, tutú, tutú...

-¿Es el butanero? Prepara la bombona.

-No, mujer, que no se oye el ruido de las chismas al chocar, que es el del pan.

-¡Estás tú bueno! Si vino ayer, que ahí tienes la hogaza recientica.

-Pues baja a ver, no sea el pescadero y nos quedemos sin pesca todo el mes hasta que vuelva. Si viene.

-O el cartero. Pero ese sube hasta casa. Que nos conoce.

Vivir en la zona rural de Zamora es hacerlo en tierra de oportunidades. Y no es un eslogan de la "exma" y su Patronato de Turismo, ni la enésima campaña para repoblar con humanos la tierra vaciada o con arbolado la tierra quemada.

Si superas minucias como la falta de empleos, el déficit de servicios educativos para niños y jóvenes, la carencia de residencias para personas mayores, la insuficiencia de personal sanitario para todos, la escasez de las comunicaciones antiguas y tecnológicas, y la penuria de servicios privados como tiendas y bares, ¡todos necesitados de subvenciones para sobrevivir!, puedes disfrutar de una tierra de oportunidades con los cinco sentidos.

Puedes respirar el aire puro si te alejas de las instalaciones de macrogranjas, de incineradoras de residuos variadas y del olor a chamusquina del patrimonio protegido calcinado por los incendios.

Puedes avistar el paisaje natural aún no calcinado ni ocupado por placas solares sobre la tierra de oportunidades. O alzar la vista al cielo donde el aire mueve molinos que lo son, amigo Sancho, propiedad de los gigantes tecnológicos.

Puedes sentir en la piel el frescor del agua de los abundantes ríos con los que la naturaleza ha dotado esta tierra de oportunidades... para las empresas hidroeléctricas que la han embalsado para mover turbinas y exportar electrones.

Y aunque el agua para beber sigue siendo escasa en algunos pueblos por sequía, contaminación o necesidad de potabilizadoras y redes para su transporte, al menos puedes degustar el vino y los buenos alimentos producidos en esta tierra, y mal pagados a los agricultores y ganaderos en los mercados.

No me olvido de la oportunidad de oír el canto de los pájaros, el aullido del lobo, el berrido del ciervo, el zumbido de las abejas, el gruñido del jabalí y del cerdo, y el lenguaje del ganado doméstico, cada vez con menos ganaderos que lo críen.

Aunque lo que de verdad está afinando el oído de los habitantes de la tierra rural de oportunidades, es el bocinazo de los vehículos que traen los servicios a los pueblos, con los que empezaba este escrito.

Porque en estos días van a tener que afinar el oído para distinguir una bocinazo o ruido de motor más: el de la banca sobre ruedas, que va a permitir hacer transacciones financieras a la gente de los pueblos que no tiene ni sucursal bancaria, ni cajero automático.

-¿Y cobrar la pensión?

-¡Claro! Siempre que no supere los 3.000 euros, porque si es más a lo mejor tienes que preavisar.

-¡Ja, ja, ja! Tres mil la pensión, como si aquí viviera un ministro. ¿Y cómo va a chuflar?

-Pues no sé, pero seguro que se reconoce porque los vehículos deberán disponer del espacio para oficina, contar con una mesa, una silla y dos sillas de confidente, un espacio exterior de espera con toldo y al menos dos asientos pensado para personas mayores o con movilidad reducida, equipamiento ofimático mínimo necesario, reciclador con caja fuerte...

-¡Mejor que el bar que no tenemos! ¿Y se puede echar un rato allí sentados?

- Son sólo dos vehículos para 174 municipios que pueden ser 350 localidades, y con una frecuencia de una vez al mes y 20 minutos mínimos por localidad. Según los que seáis podréis echar más o menos rato.

-¿Y si no sabemos manejarnos para sacar los ahorricos?

-Llevan personal para atender, dos personas por cada vehículo.

-Vamos, como el Bibliobús, que hace tanto que no pasa por aquí. ¿Y cómo es que esto le viene bien a la banca si somos tan pocos vecinos en el pueblo?

-Porque en Zamora seremos pocos, pero somos ahorradores. Según datos del Observatorio Económico, el dinero que se ahorra en la provincia supera ampliamente al que se presta para invertir o consumir. Los depósitos bancarios son 6.190 millones de euros, mientras que los créditos concedidos apenas llegan a 2.523 millones, lo que supone una diferencia superior a 3.600 millones de euros.

-O sea, los pobres zamoranicos ahorramos en los bancos 6.000 millones y recibimos en préstamos 2.500.

- ¡Anda! Hay 3.600 millones de euros de Zamora con los que se quedan los bancos para hacer sus negocios. Y además los bancos tienen asegurado el depósito de nuestros magros sueldos, pensiones y ahorricos por obligación. Que si no...

-Entonces será gratis, ¿no?

-Para los usuarios el servicio es gratis, pero a la diputación de todos le cuesta un millón y medio de euros.

-¿Y seguimos con el agua en cisternas?

-Y lo curioso es que encima hay quedar gracias a la única entidad bancaria que le ha interesado dar el servicio. Se ve que no es gran negocio.

-Será Caja Rural, que al menos se llama como le dicen a nuestra tierra.

Así andamos en Zamora: la banca llegará sobre ruedas a la provincia y se llevará los ahorricos en volandas. Como toda la vida.

-¡Piiiii, piiiii, piiiii!

-¿Será el de los pollitos? Baja a comprar uno para los nietos que vienen en verano ¿O será el del cajero?

-Pues sabes lo que digo: tururú.

-No seas maleducado, hombre.

-¡Si estoy tocando el Merlú! Si aquí todos los días es Semana Santa. Apasionante.

Es lo que tiene tener ser cada vez más una provincia sobre ruedas.