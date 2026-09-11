Aparcar bien también es convivencia

No seré yo, ni mucho menos, la que mejor aparca su coche del mundo. Pero hay veces que me fijo en cómo aparcan otros, y me reconcilio con mis habilidades. Llevo días viendo cómo en la plaza de San Julián del Mercado, donde las plazas no están delimitadas y escasean (a pesar de que el Ayuntamiento plantea recortar su número en la reforma que ha planteado de la zona, porque prioriza dar espacio a los autocares de turistas antes que a los vecinos…), hay quien deja su coche estacionado de tal manera que, directamente, elimina plazas. En una zona en la que excepto en momentos puntuales del día cada hueco cuenta, hay quien aparca como si la plaza fuera el salón de su casa.

¿Tan difícil es arrimarse un poco más? ¿De verdad cuesta tanto pensar durante diez segundos que quizá, si colocamos bien nuestro coche, otra persona también podrá aparcar? Cuando veo cómo en una zona hay cinco coches, cuando podría haber siete, me pongo de muy mala leche. En especial si tengo que dar varias vueltas para aparcar.

Y esto no ocurre solo en lugares donde no hay líneas que indiquen cómo estacionar. También sucede en zonas con plazas perfectamente delimitadas. Hay conductores que parecen interpretar las marcas del suelo como una sugerencia, porque es más fácil aparcar en todo el medio que respetar las señalizaciones. Pero, aunque solo sea por respeto a la convivencia y al resto de conductores, de verdad que no cuesta tanto hacer un par de maniobras más si es necesario.

Yo sería un poco más "malvada" y multaría a aquellos que dejan el coche aparcado de cualquier manera, aunque no interrumpan el tráfico. En el caso de zonas sin plazas delimitadas es más complicado saber quién es el que realmente ha aparcado mal, pero si hay plazas pintadas, hay que respetarlas. Y, si no es el caso, igual una multa es la forma de hacer pensar un poquito a aquéllos que deciden unilateralmente que tienen más derechos que otros para aparcar y que su coche se merece dos plazas en vez de una.