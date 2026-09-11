Cuán amplia es la imaginación de las administraciones públicas

"Pobre Yorick. Yo le conocí, Horacio, era un hombre de la más fecunda imaginación", le decía el príncipe Hamlet a su amigo, sujetando con su mano la calavera del antiguo bufón de la corte que acababa de encontrar en el cementerio. Es parte de una de las escenas cumbre de la tragedia Shakespeariana, la del "ser o no ser, esa es la cuestión". De aquella frase me he quedado con lo de la "fecunda imaginación", que es la que ponen habitualmente de manifiesto las administraciones públicas para justificar lo injustificable, para encontrar con prontitud un culpable o un motivo ajeno a la responsabilidad propia, y endiñarle la culpa al primero que pase por allí. Aunque eso sí, sin calavera y sin la trascendencia del soliloquio de Hamlet sobre la vida , el sufrimiento y el miedo a la muerte.

Resulta asombrosa la maña que se dan las administraciones para no hacerse responsables de los incumplimientos que solo a ellas competen. La facilidad de lavarse las manos a la hora de dar la cara por obras no iniciadas o plazos retrasados, o incluso borradas de la memoria, son dignas de ser registradas en el libro de los Guinness. El caso de Zamora no es una excepción, no en vano, hace unas semanas se anunció un nuevo retraso en la rehabilitación del Parador de Turismo. Mira tú por donde, cuando parecía vislumbrarse el final de las obras se ha llegado a descubrir que la cubierta del edificio estaba hecha unos zorros y que, consecuentemente, había que meterle mano. ¡Oh sorpresa! Algo tan evidente como la fugacidad de la vida, que se empeñaba en decirnos el príncipe Hamlet ha pasado desapercibido.

Otro caso a considerar es el nuevo Museo de Semana Santa, en el que cuando no surgió la aparición de una atarjea antigua, fue la renuncia del primer contratista debido a una subida de precios, o los problemas que ofrecía el edificio colindante, o últimamente las dudas respecto al acabado de la fachada, que está siendo objeto de debate. Y aún les queda otra baza para continuar alargando el serial: la musealización del edificio de la que, a estas alturas, aún no se sabe nada concreto.

La nueva comisaría de la Policía Municipal lleva tantos años en obras que ahora que parece que está viendo la luz, nadie se acuerda de donde se encuentra ubicada. La falsa presencia de amianto en el edificio complicó la ejecución de las obras. Una rescisión de contrato con el adjudicatario y consecuentes retrasos fueron consecuencia de ello.

Tras muchos meses de iniciadas las obras de rehabilitación del Mercado de Abastos, alguien cayó en la cuenta de que la instalación y cuadros eléctricos no reunían condiciones para poder ser utilizadas. No hubiera parecido ningún disparate haber pensado que podían estar tan obsoletas como los puestos de los vendedores. Algo que se hubiera podido detectar fácilmente a la hora de redactar el proyecto, habría evitado generar una plusvalía y evitar un nuevo retraso.

El Conservatorio de Música que, de manera primigenia iba ser otra cosa, ahí anda de Dimas a Gestas, de Caifás a Pilatos, y el conservatorio propiamente dicho solo existe en boca de la Junta de Castilla y León, ya que "conserva" la costumbre de anunciar cada año que hay que esperar otros tantos para poder verlo acabado. Últimamente han anunciado que estará para finales de este año. Ver para creer, como decía santo Tomás.

El Puente de Piedra, símbolo señero de esta tierra cuyo pretil lo dejaron menguado seis centímetros, ha sufrido problemas de desagües y de iluminación. Hace unas semanas, para colmo de males, algún descerebrado, enemigo de conservar el patrimonio de la ciudad, ha desbaratado una zona del pretil a golpes y porrazos. Nadie puede creerse que haya sido para verificar si la dureza y resistencia de la piedra cumplía con lo estipulado en el proyecto. Más bien el autor habrá querido demostrar que está más asalvajado que Almanzor cuando estuvo por aquí haciendo de las suyas, o de Sancho II, rey de Castilla, cuando ejerció un desmesurado cerco sobre la ciudad, o del energúmeno dictador Napoleón Bonaparte y sus huestes cuando, tras masacrar a nuestros antepasados en la desigual batalla de Villagodio, hicieron barbaridades.

Y es que, entre unas cosas y otras, puede dar la impresión que lo de hacer obras públicas, aunque sean de limitado alcance y complejidad, es una labor más difícil que la de reconstruir Gaza tras las desmesuradas acciones de Israel.

A todo esto, las cuatro administraciones: la nacional, la autonómica, la provincial y la local, cogidas de la mano, parecen estar tan a gusto bailando "el corro de la patata": "Achupé, achupé, sentadito me quedé".