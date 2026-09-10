"La amiga estupenda": una serie estupenda

Con este escrito voy a tratar de convencerles para que vean la serie de televisión "La amiga estupenda". Porque les va a gustar sean del sexo que sean, de la postura política que les plazca o tengan más o menos curiosidad mental.

Actualmente la están poniendo en TVE 1 los sábados por la noche (aunque empezó en la 2, el 22 de agosto pasando el 29 a la 1). Que yo sepa en HBO está completa, y no sé si en algún otro sitio.

Está basada en un libro ("Dos amigas") compuesto por 4 volúmenes. La autora se llama Elena Ferrante y los títulos de cada uno son: "La amiga estupenda", "Un mal nombre", "Las deudas del cuerpo" y "La niña perdida". (Por la razón que sea los autores de la serie han escogido como título global el del primero: La amiga estupenda).

Aunque el libro no lo he leído, y como en todos los casos seguro que es mejor que la adaptación cinematográfica, lo que sí puedo decir es que ésta es magnífica: arrastrando la narración la curiosidad de los y las espectadoras a través de un estilo basado en el realismo italiano (La historia empieza en los años 50 del siglo pasado y se prolonga por décadas siguiendo la edad de las protagonistas).

Si porque lo que ocurre transcurre en paralelo con la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez y el desenlace de 2 amigas.

Ya solo eso hace que la serie merezca la pena porque como dijo Emilia Pardo Bazán: "Donde hay 400 mujeres hay 400 novelas posibles".

Y así es, aunque las protagonistas principales son 2, las historias y los matices psicológicos de todas las que salen, e incluso y por supuesto, la de los jóvenes, mayores y viejos, convierten lo que se ve en un apasionante relato que no deja de sorprender sin necesidad de estridencias.

La serie tiene varios capítulos que duran cada uno algo menos de una hora, lo cual permite y produce un buen enganche o vicio. Vamos, algo parecido a lo que ocurrió con otras series famosas o incluso con la célebre radionovela "Ama Rosa" que emitió Radio Zamora EAJ-72 (entonces se llamaba así la única emisora privada que había aquí) también durante los años 50 del siglo pasado.

Aunque lo lógico y deseable es verla desde el capítulo 1 hasta el final, si ello le resulta difícil, engánchese cuanto antes a la serie y sígala desde ese instante en su orden cronológico, con la seguridad de que podrá disfrutar en gran medida de ella (y ya el paso del tiempo le permitirá empezar por el comienzo).

En determinado momento, una madre, ama de casa y analfabeta, rezungona respecto al camino de estudios que ha emprendido su hija (en vez ponerse a trabajar para ayudar a la familia), muy sorprendida exclama al abrir unos ejemplares que compró su hija: "Oh! Los libros nuevos huelen bien".

Secuencia que nos habla de la calidad literaria de esta serie: tan completa en entretenimiento y en la narración de las historias que hacen la Historia.

Sus mil matices psicológicos se palpan en la conducta de los personajes, ayudándonos a disfrutar y a conocernos aún mejor a nosotros mismos y a nuestros semejantes.

Encima la sucesión de enredos personales y familiares hacen que el grado de intriga y atención conviertan en "aventura" la vida misma.

En resumen, es una serie entretenidísima, amena y fenomenal. Y por eso me parece que bien vale la pena esta osadía mía de invitarles a ver "La amiga estupenda".

Porque, aunque haya temas más peliagudos e importantes socialmente de los que hablar, tampoco es un tema menor que usted, sea hombre o mujer o mayor o menor, encuentre información de cómo se lo puede pasar mucho mejor cuando llega el momento de sentarse en un buen y cómodo sofá (o sillón) para pasar el rato sin el menor esfuerzo y con la mayor satisfacción.