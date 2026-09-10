El acceso a la universidad, un fraude de ley

La mayoría considerará que no es el momento de abordar este tema y menos con la que está cayendo; sin embargo, a la educación, y en concreto al sistema de acceso a la Universidad, le pasa lo mismo que a la seguridad y la sanidad: no son temas que dependan del calendario, ni de episodios puntuales, sino que son esenciales para que podamos seguir diciendo que tenemos un Estado de derecho, porque sin seguridad, sanidad y educación de calidad no existe ese Estado. Así que este es el momento de tratar cómo se selecciona a quienes han de constituir la élite profesional de este país, los mejores, porque de estos alumnos depende buena parte de nuestro futuro como comunidad. Y es el momento porque ahora no ha empezado el curso y hay tiempo para reflexionar sobre el asunto y no cuando el próximo mes de junio, como siempre, la conocida popularmente como Selectividad abra telediarios, cope páginas en la prensa y hasta alguna tertulia.

Este tema precisa urgentemente una reflexión serena si realmente se quiere hacer algo más que irle cambiado de nombre a la prueba y haciendo retoques, porque, no nos llamemos a engaño, ni este gobierno, como los anteriores, ni el próximo que haya harán ningún cambio significativo por una razón poco ética, pero muy política: son más las Comunidades Autónomas favorecidas por el sistema actual que las perjudicadas y eso son votos latentes.

Para afrontar cualquier asunto es preciso partir de hechos indiscutibles y luego hacer propuestas. Los hechos indiscutibles del sistema actual de acceso a la Universidad son los siguientes. Primero, cada Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias, establece los modelos de exámenes y los criterios de calificación. Segundo, las Comunidades Autónomas que, como la de CyL, apuestan por la calidad y la exigencia son en las que sus alumnos tienen más dificultades para obtener las notas de corte más altas para acceder a la Universidad. Tercero, las Comunidades Autónomas que obtienen mejores resultados en las pruebas PISA, y aquí vuelve a encontrarse CyL, no son las que notas más altas obtienen en la prueba de acceso a la Universidad. Cuarto, solo para aquellos estudios universitarios que requieran una nota de corte de 10, la prueba de acceso supone el 50% a sumar al 50% de los dos años de Bachillerato; a medida que el alumno precise una nota más cercana al 14, los porcentajes se invierten y mucho, de manera que dos años de Bachillerato suponen aproximadamente un 40% y los tres días de las pruebas de acceso a la Universidad en torno al 60%. Quinto, una vez que el alumno obtiene su calificación final puede acceder a cualquier Universidad del Estado en función de dicha nota y de sus intereses. Estos son los hechos e invito al lector interesado a revisarlos pues los datos son púbicos.

Decir que en unas Comunidades Autónomas los exámenes y criterios de corrección de acceso a la Universidad son más fáciles que en otras es un asunto discutible. Ahora bien, sostener que son diferentes, y es lo que hago en esta página, es un hecho absolutamente objetivo. Aquí es en donde hay que poner el acento y dejarnos todos de propuestas que solo maquillan el proceso.

El sistema actual de acceso a la Universidad pública española vulnera distintos artículos de nuestra Constitución sobre la igualdad y, muy en concreto, el artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", y choca frontalmente con el artículo 26.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que "el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos". Así pues, con toda la imprudencia que me dan mis livianos conocimientos jurídicos, pero con la experiencia de casi cuarenta años dando clase en Bachillerato, me permito apuntar que el sistema actual de acceso a la Universidad en España es un fraude de ley; es decir, una actuación, la prueba de acceso en concreto, "aparentemente lícita que en realidad persigue evitar la aplicación de la norma establecida para la ocasión". En otras palabras, las actuales pruebas de acceso de la Universidad, con toda su licitud, están violando normas jurídicas muy superiores sobre la igualdad.

Ante esto, creo que alumnos, padres, profesores y asociaciones preocupados por esta situación deberían, deberíamos (yo mismo llevo treinta años denunciando esta situación incluso desde estas mismas páginas), abandonar propuestas de corrección de aspectos de la situación actual y denunciar jurídicamente, en el Tribunal Constitucional e incluso en instancias internacionales, la vulneración del principio de igualdad que suponen unas pruebas de acceso a la Universidad con exámenes diferentes y criterios de calificación diferentes. Y cuanto antes mejor, por eso este sí es el momento de abordar este tema pese a la que está cayendo.