Estamos a una semana del inicio en Zamora de la tercera edición de Fromago, una feria bienal que ha puesto el queso en la cúspide de la agroalimentación de Castilla y León y a la capital en el círculo más colorido del mapa internacional de este derivado lácteo. Sin ninguna duda, este certamen ha logrado en tiempo récord ser garantía de éxito profesional y, sobre todo, popular. Solo ha habido dos ediciones y es difícil encontrar un zamorano o una zamorana que no sepan lo que es Fromago.

¿El secreto? Los resultados son la prueba más objetiva: las cosas se han hecho bien, la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza) ha trabajado mucho y le ha cundido (que no siempre ocurre así). Fromago Cheese Experience es ya una marca cotizada, apetecida por muchos. Por eso, ¡ojo zamoranos, no dejemos escapar la gallina de los huevos de oro por falta de cariño!

Como el exceso de azúcar puede matar el mejor postre, solo un pero a Fromago, aunque admito que hay argumentos para rebatirlo: la feria no se ha volcado lo necesario con el sector del ovino, con los ganaderos, aquellos que aportan la materia prima. Y no lo ha hecho lo suficiente porque la producción de leche sigue cayendo y las queserías tienen que comprar, cada vez más, una parte fuera. Ya, ya sé, que hay causas estructurales, que no hay relevo generacional, mil cosas..., bueno..., aquí queda dicho.

Pero el objetivo de este artículo es, sobre todo, remarcar que es posible romper la dinámica de la nada en la que está metida la provincia. Dos ediciones de Fromago... y Zamora ha crecido hasta alcanzar la veleta del campanario internacional del queso. Aprovechemos el rebufo positivo: ya tenemos apalabrada, también con carácter bienal, la Feria del Pan para el año que viene, tras el éxito del PanFest del pasado mes de junio. ¿Qué puede ser lo siguiente? Aquí va el titular: ¿Y el vino, pa’ cuándo?

Zamora es queso y pan, vale..., pero sobre todo vino: cuatro denominaciones de origen y una cultura ligada a este sector que no la tiene ninguna otra provincia española, ¡nin-gu-na! El Duero, el tercer río más vitivinícola del mundo, es más nuestro que de nadie porque aquí alcanza su plenitud. ¡Si queremos a Zamora, ya es tarde para que empecemos a preparar una feria internacional del vino! Olvidemos fracasos. Hay mil argumentos nuevos para reivindicar la bebida mágica que en los últimos tiempos está siendo atacada injustamente por mil flancos.

Imagínense a Zamora con tres ferias punteras, de carácter internacional, ¡tres fromagos con miles y miles de visitantes! ¿Pero acaso hay otra provincia de condición más agraria y agroalimentaria que esta? Pues eso.