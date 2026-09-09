Pedrerismo

El cielo vomitaba chorros de aire cálido. La sensación de caminar por un túnel de secado. Asfalto casi deshecho. Lenguas de vapor que ascendían sobre el pavimento. La visión del aire quebrada en aristas. Ante el panorama apocalíptico de una ciudad que regresaba a la vida tras las vacaciones de sus habitantes, un reducto de paz se escondía en el madrileño parque del Retiro. La Casa de Vacas se abría paso entre la vegetación, frente al embarcadero del lago, y ofrecía su cuadrícula de cristaleras a los paseantes que buscaban sombra. En su fachada principal, una lona con dos pinturas fundidas en una única imagen anunciaba la exposición de la antigua vaquería real: "Antonio Pedrero. Antológica, 1952-2026".

El gran pintor zamorano Antonio Pedrero exponía por primera vez en Madrid. Y lo hacía (disculpen el cliché) "por todo lo alto". En el interior de la Casa de Vacas los cuadros de Pedrero inundaban las paredes. Dos pasillos laterales conducían a la sala principal, uno de entrada y otro de salida. Retratos y obras de juventud, dibujos a carboncillo y lápiz introducían los grandes murales que colgaban de la sala principal. Luz cenital anegando el espacio, realzando el empaste de la pincelada, la paleta ocre, los colores de Castilla que identifican las grandes cumbres del pintor; los paisajes de Sanabria, el tríptico "Estampas del campo zamorano" o el mural "La Golondrina". Frente a esta última obra, emergía una hilera de representantes institucionales. Rictus serios y trajes arrugados por el ajetreo de la jornada. Atril y micro. Y entre ellos, perdido como una sombra, se encontraba el artista. Camisa azul de manga corta. Manos apoyadas en el mango del bastón que sostenía las décadas y la historia. La satisfacción que reflejaba su rostro le empujaba a resistir a pie firme la extensión de los discursos. Halagos constantes entre la verborrea. Y por fin su turno. Emociona percibir el entusiasmo de un artista que ha llegado a la meta y camina ya de vuelta. La energía de un adolescente de provincias que acude por primera vez a la gran ciudad. La ilusión desafiando al atardecer de una carrera tan larga como un día de finales de junio. "Para mí es un sueño cumplido", soltó con honestidad.

Desde un plano cenital, los asistentes aparecen como manchas en un lienzo abstracto. Apiñadas en el centro y dispersas en los laterales. El lugar está prácticamente lleno. Tal vez cerca de dos centenares de personas. Quién sabe. El número no importa tanto como el magnetismo que emana de la estancia. Compañeros de profesión, críticos, familiares, periodistas, aficionados al arte y la cultura. Zamoranos. Madrileños. Emigrantes de la tierra baldía. Todo el mundo quería asistir al gran evento. Pedrero como referente de la ciudad de Zamora. Embajador del arte. Abanderado del pueblo. Pero también, y casi siempre, Antonio. Simpático y bromista. Generoso y cordial. Preocupado por crear buen ambiente. La filosofía de quien disfruta de la vida. Sonrisa pícara y ojos vivaces. Pedrero ha tomado la capital ondeando la Seña Bermeja. Y una cohorte de seguidores hemos decidido acompañarle, aplaudirle, apoyarle; disfrutar con sus óleos, con la fuerza de la luz hecha pigmento.

La tarde cae y la organización del evento ofrece un refrigerio en la terraza del edificio. El público charla de forma animada y hace cola para fotografiarse con el artista. Un momento histórico que todos quieren inmortalizar en el teléfono móvil; selfies para las redes sociales, recuerdos imborrables, la satisfacción compartida de decir "yo estuve allí". Porque Pedrero nos convocó con la fuerza que destila un líder, nos arrastró a todos. Puro pedrerismo. Una tendencia que ya forma parte de la historia del arte, un ismo. Da igual en qué estudios o libros aparezca. El pedrerismo es un movimiento del que forman parte quienes ya valoran su obra y también quienes la descubrirán durante este mes de exposición o en cualquier otro momento. ¡Larga vida al maestro!