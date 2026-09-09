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Carmen Ferreras

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No fue un incidente aislado

OPINIÓN | La humillación de nuestras Fuerzas Armadas en la frontera ceutí ha tocado fondo

Centenares de migrantes acampan en la playa del Trampolín en Ceuta

Centenares de migrantes acampan en la playa del Trampolín en Ceuta / Marcos Moreno - Europa Press

La humillación de nuestras Fuerzas Armadas en la frontera ceutí ha tocado fondo. Ver a cuatro militares españoles heridos dentro de su propio vehículo blindado, apedreados por un grupo de cuarenta migrantes, no solo genera indignación; destapa una realidad vergonzosa: los soldados de España están atados de pies y manos por la cobardía política. No es que no tengan la capacidad física o el armamento para repeler una agresión; es que el propio Estado que los envía a proteger la frontera les prohíbe defenderse.

Los militares españoles se encuentran hoy en una absoluta indefensión jurídica y operativa. Carecen de herramientas legales y de protocolos claros de actuación frente a la violencia civil. Mientras a las mafias y a los agresores se les consiente todo bajo el paraguas del buenismo, a los uniformados se les despoja del principio de autoridad. Si un soldado se atreve a usar la fuerza proporcional para salvar su vida o la de sus compañeros, no recibe el apoyo de su Gobierno; recibe una sanción, un juicio penal y la ruina de su carrera.

La parálisis operativa en la valla y las zonas fronterizas responde a factores críticos. Por ejemplo, la falta de material antidisturbios. Nuestros soldados son desplegados en misiones de seguridad ciudadana o control fronterizo, como en los casos de Ceuta y Melilla, sin el equipamiento adecuado para contener masas. Los protocolos actuales están diseñados para el conflicto bélico extranjero o para la pura observación pasiva, dejando un vacío legal absoluto ante ataques con piedras o armas blancas.

El miedo político a la fotografía de un militar defendiéndose frente a un inmigrante, pesa más que la integridad física de nuestros servidores públicos. Es una vergüenza y una contradicción sangrienta. Enviamos al Ejército a proteger la soberanía nacional, pero se les obliga a actuar como dianas humanas en nombre de la corrección política. Un país que no permite a sus soldados defenderse a sí mismos es un país incapaz de defender sus fronteras. La hospitalidad no puede edificarse sobre la sangre y la dignidad pisoteada de quienes visten el uniforme de España.

Este incidente sobrepasa cualquier límite tolerable y no puede despacharse como un mero incidente aislado. No estamos ante un problema de asilo, sino ante un ataque directo contra las fuerzas de seguridad que custodian nuestras fronteras.

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