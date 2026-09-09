Frente a los tapices de la Catedral (V)

Turistas contemplan los tapices en su actual ubicación en el Museo Catedralicio. | J. L. Fernández / Natalia Sánchez

Estamos frente al tercer tapiz. Lo componen tres secuencias.

En la de la izquierda Aquiles mata a Troilo, el joven príncipe troyano hijo de Príamo y Hécuba. La diosa Palas Atenea le animó a cazarlo y ahora arrastra el cuerpo decapitado por la parte inferior del paño atado a la cola de su caballo al tiempo que detiene el mandoble que le lanza el rey Menón.

Muy cerca, con los correajes de los escudos bien tensados, Paris lucha a muerte con el rubio Menelao y Filomenes se enfrenta al atrida Agamenón. El griterío en el tumulto es ensordecedor y aqueos y teucros yacen desmembrados por doquier entre lanzas quebradas y espadas enrojecidas.

¡Ved cómo la llanura resplandece con el brillo del bronce! ¡Escuchad el retumbo de la tierra bajo los cascos de caballos desbocados! ¡Dejaos seducir por el dramatismo de esta narración urdida con seda y lana de múltiples colores!

¡Contemplad el vuelo de las flechas! Saltaron de la cuerda de los arcos y ahora vuelan junto a buen número de lanzas que audaces manos arrojaron tras los trémulos cuerpos. Observad con atención a ese joven de rodillas dando lastimeros gritos. La pica le penetró por la espalda, le salió cerca del ombligo y ahora trata de sujetarse los intestinos con las manos.

Estoy sobrecogido ante la brutal belleza del incierto combate. El tiempo parece haberse detenido en el museo catedralicio zamorano y por un momento el espacio se llena de jadeos y cadáveres descuartizados.

En la escena del centro, Aquiles acude engañado al templo. ¡Más le valiera no haberlo hecho porque allí le aguardan los altivos troyanos!... Fijaos cómo, frente a la cólera de un dios poderoso y vengativo, de nada valdrán las armas que el gigantesco Vulcano le regalara. ¿Qué podía hacer el hijo de Peleo para evitar que la mortal flecha atravesase su talón? ¿Qué, si el divino Apolo la guiaba?

En la derecha Paris avanza empuñando el arco y atraviesa con una saeta el cuerpo de Ayax. El valeroso rey, herido de muerte, aún acierta a asestar con el hacha un terrible golpe en la cara del arquero. Cae el príncipe troyano en el polvo como en el monte la encina ante forzudo leñador, con violencia y sin posibilidad alguna de retorno.

En la parte inferior, las cabezas decapitadas se mezclan con estandartes desgarrados y cuerpos hacinados en posturas grotescas. … Todo es destrucción y muerte en torno a esa madreselva de tonos fucsia y púrpura intensos que trepa frondosa por los bordes del tapiz.