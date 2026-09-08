Residencia de Los Tres Árboles. / NICO RODRIGUEZ / OPZ

Hay ocasiones en las que una inversión pública permite resolver una necesidad. Y hay otras, mucho menos frecuentes, en las que permite anticiparse al futuro. Zamora tiene ahora una de esas oportunidades.

El nuevo Centro Multiservicios de Cuidados de Larga Duración supondrá una inversión cercana a los 30 millones de euros y permitirá poner en funcionamiento 180 plazas. Es una infraestructura necesaria, moderna y largamente esperada. El problema no está en lo que se construye. Está en lo que la Junta de Castilla y León pretende que perdamos al mismo tiempo.

Cuando el nuevo centro entre en funcionamiento, Zamora dejará de contar con las 167 plazas asistenciales que actualmente existen en la Residencia de Los Tres Árboles.

La cuenta es sencilla: 180 plazas nuevas menos 167 que desaparecen. Trece plazas más.

Treinta millones de euros de inversión para que la capacidad asistencial pública aumente, en términos netos, en solo trece plazas.

Cuesta encontrarle sentido. Y cuesta todavía más cuando se observa cómo ha cambiado Zamora durante el último medio siglo.

La Residencia de Personas Mayores "Tres Árboles" abrió sus puertas en 1974. Un año después, la provincia tenía aproximadamente 238.000 habitantes y unas 5.500 personas mayores de 80 años. Apenas un 2,3 % de la población.

En 1990, cuando entró en funcionamiento la Residencia Mixta "Los Valles" de Benavente, Zamora había bajado ya hasta los 212.000 habitantes. Sin embargo, los mayores de 80 años prácticamente se habían duplicado: eran 10.800, un 5,1 %.

Hoy somos unos 165.000 zamoranos y tenemos 20.400 mayores de 80 años, el 12,3 % de nuestra población.

La conclusión cabe en una frase: en cincuenta años hemos perdido 73.000 habitantes y casi hemos cuadruplicado el número de mayores de 80 años.

Y nuestra capacidad residencial pública no ha evolucionado al mismo ritmo.

No estamos ante una realidad que haya aparecido de repente. Llevamos décadas viendo cómo envejece nuestra provincia. Sabemos también que la longevidad seguirá aumentando y que los cuidados de larga duración serán una de las grandes necesidades de los próximos años.

Por eso la apertura del nuevo Centro Multiservicios debería servir para corregir ese desfase. Una inversión de esta magnitud tendría que ampliar sustancialmente nuestra capacidad pública, no limitarse a sustituir 167 plazas por 180.

No se trata de defender Los Tres Árboles porque tenga medio siglo de historia. El edificio necesitará reformas, adaptación y una reflexión seria sobre su futuro. Hagámosla. Estudiemos cuánto cuesta rehabilitarlo, qué instalaciones pueden mantenerse y qué modelo asistencial puede albergar.

Los precios de una residencia resultan inasumibles para muchas economías familiares. Y cuando son los dos progenitores quienes necesitan atención residencial, la situación puede convertirse en dramática. Dos personas que necesitan cuidados y, en el mejor de los casos, dos pensiones para pagarlos. Porque conocemos perfectamente otra realidad muy frecuente entre esta generación: matrimonios que afrontan la vejez con una única pensión. Ahí es donde lo público tiene que aparecer. No podemos aceptar como normal que unos hijos tengan que endeudarse para pagar la atención que necesitan sus padres. Ni que una familia tenga que consumir los ahorros de toda una vida o poner en riesgo su patrimonio para afrontar unos cuidados que no son opcionales. Nadie debería arruinarse porque sus padres hayan envejecido. Para eso existe lo público.

Pero partamos de una premisa: Zamora no puede perder 167 plazas asistenciales públicas.

La alternativa que parece preferir la Junta de Castilla y León pasa desde hace tiempo por una creciente utilización de plazas concertadas. La colaboración con centros privados puede ser necesaria y tener su espacio dentro del sistema. Lo que no puede hacer es sustituir la responsabilidad de disponer de una red pública suficiente.

Porque hablar de plazas disponibles sin hablar de su coste ofrece una imagen incompleta.

Los precios de una residencia resultan inasumibles para muchas economías familiares. Y cuando son los dos progenitores quienes necesitan atención residencial, la situación puede convertirse en dramática.

Dos personas que necesitan cuidados y, en el mejor de los casos, dos pensiones para pagarlos. Porque conocemos perfectamente otra realidad muy frecuente entre esta generación: matrimonios que afrontan la vejez con una única pensión.

Ahí es donde lo público tiene que aparecer.

No podemos aceptar como normal que unos hijos tengan que endeudarse para pagar la atención que necesitan sus padres. Ni que una familia tenga que consumir los ahorros de toda una vida o poner en riesgo su patrimonio para afrontar unos cuidados que no son opcionales. Nadie debería arruinarse porque sus padres hayan envejecido.

Para eso existe lo público.

Para proteger cuando las fuerzas o los recursos individuales no bastan. Para que recibir unos cuidados dignos no dependa del dinero que uno tenga en el banco. Para que envejecer no se convierta en una factura imposible.

Y si hay una generación que merece que cumplamos ese compromiso es precisamente la que hoy alcanza esas edades.

Son quienes nacieron o crecieron en una España devastada, conocieron la escasez y trabajaron durante décadas para levantar un país que poco tiene que ver con aquel que recibieron. Con su esfuerzo se construyeron nuestros pueblos y ciudades, sacaron adelante a sus familias y contribuyeron a levantar los servicios públicos de los que hoy disfrutamos.

No necesitan homenajes retóricos.

Necesitan que estemos a la altura.

Y estar a la altura, en Zamora, significa anticiparse a una realidad demográfica incontestable.

En 1975 había 5.500 zamoranos mayores de 80 años. Cuando abrió Los Valles eran 10.800. Hoy son 20.400.

Con esos datos, una provincia como la nuestra no puede esperar décadas para construir una nueva infraestructura y conformarse después con ganar trece plazas públicas.

Abramos las 180 del nuevo Centro Multiservicios. Conservemos las 167 plazas asistenciales que ya tenemos del modo que, técnica y económicamente, resulte más adecuado.

No es una cuestión de nostalgia. Ni siquiera es una cuestión de Los Tres Árboles.

Es decidir si lo público va a estar cuando una familia lo necesite.

Quienes levantaron este país hicieron su parte.

Ahora nos toca hacer la nuestra.

*Iñaki Gómez es procurador del Partido Socialista por Zamora y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León