El brote de sarna que golpea a las fuerzas de seguridad en Ceuta ha dejado de ser un rumor de vestuario para convertirse en una crisis de salud laboral de primer orden. La confirmación del primer agente de la Guardia Civil contagiado, anunciada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), expone la vulnerabilidad extrema y la falta de medios profilácticos con la que trabajan las fuerzas del orden en la ciudad autónoma.

Este contagio en el Instituto Armado no es un hecho aislado. Se suma a los más de 24 casos confirmados en las Fuerzas Armadas y a los positivos registrados en la Policía Nacional. Lo que comenzó como una alerta sanitaria contenida amenaza ahora con colapsar la operatividad de las unidades destinadas a la contención fronteriza.

Las tareas asignadas a las patrullas desplegadas desde el pico de presión migratoria del pasado 30 de julio abarcan el rescate marítimo, la contención en el perímetro, la identificación y la custodia. Según el informe jurídico de riesgo biológico presentado por la AUGC, los agentes se enfrentan diariamente a factores de transmisión directa. Las intervenciones cuerpo a cuerpo se realizan a menudo en espacios masificados. Esto facilita que el ácaro Sarcoptes scabiei se mueva con rapidez.

Los Sindicatos policiales han denunciado las lamentables condiciones de habitabilidad de los agentes desplazados. Se describen estancias con hasta ocho literas compartidas por habitación, ventilación deficiente e insuficiencia de duchas y aseos, un caldo de cultivo perfecto para la propagación del parásito. El protocolo básico exige lavar la ropa contaminada a más de 60 grados. Al no disponer de un servicio de lavandería industrial gestionado por la Administración, muchos guardias se ven obligados a llevar sus uniformes a sus domicilios particulares, extendiendo el riesgo biológico directamente a sus familias.

Es vergonzoso comprobar cómo Interior maltrata a Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que no son de su propiedad. Aunque el Ministerio del Interior ha comenzado a distribuir material de protección e infografías preventivas a contrarreloj en las últimas horas, las organizaciones policiales consideran que la respuesta llega tarde. La sarna ya ha franqueado la primera línea de defensa, demostrando que la seguridad de una frontera no solo se mide en vallas y despliegue numérico, sino en la salud y la dignidad de quienes la custodian. ¡¡¡Va por todos ellos!!!!