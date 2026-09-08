Ojalá a nadie se le atragante la vuelta al cole…

Aunque lo de Ceuta es lo que hoy más nos preocupa, hasta el punto que debería ser motivo más que suficiente para que la izquierda española en bloque -la derecha ya lo ha hecho- exija a Sánchez que convoque de inmediato elecciones y se vaya; a propósito de la vuelta al cole, me ha parecido oportuno volver sobre un asunto que no podemos olvidar, porque está ahí y, de no atajarlo, puede que más adelante tenga consecuencias indeseables. Me refiero al intento de relegar el uso de la lengua española, el castellano, en determinados territorios, espacios y ámbitos funcionales, que algunos gobiernos autonómicos pretenden hacer obviando lo que al respecto establece La Constitución, cual es que: el castellano -el español- es la lengua oficial del Estado y, en consecuencia, la única que todos los españoles tenemos el deber de conocer y el derecho a usar en todo el territorio nacional; las demás lenguas -el catalán, el gallego, el euskera, el valenciano y el aranés- son solo cooficiales en las Comunidades Autónomas de donde son propias, estando regulado su uso en sus correspondientes Estatutos.

Teniendo en cuenta los antecedentes, que los hay, hoy he querido escribir sobre tal asunto porque recientemente he leído en un medio de comunicación nacional, que algunos gobiernos autonómicos, concretamente el catalán y el vasco, a propósito de la vuelta a los colegios, pretenden imponer en los mismos el uso obligatorio, e incluso exclusivo de sus lenguas cooficiales, lo cual, de lograrlo, sería un atentado contra el derecho de los ciudadanos residentes en dichas comunidades a usar de manera optativa cualquiera de las lenguas oficiales que en ellas se pueden hablar: el castellano y el catalán, o el castellano y el euskera.

Si ya se está discriminando a los castellanohablantes a la hora de poder acceder a puestos de trabajo en las administraciones autonómicas, provinciales o locales de las comunidades citadas, dejándoles fuera de las convocatorias públicas por el mero hecho de no poder acreditar conocimientos suficientes de la lengua cooficial, el intento de querer bloquear o de relegar la enseñanza o el uso del castellano en ámbitos tan trascendentes como lo son los centros educativos, con consignas para que en ellos los menores de edad solo puedan hablar con sus compañeros y profesores en la lengua cooficial, es una imposición anticonstitucional que vulnera el derecho de todos los ciudadanos españoles, residan donde residan, a poder usar la lengua oficial del Estado en todos los espacios y ámbitos públicos.

Determinadas asociaciones cívicas llevan años señalando y denunciando la discriminación que en algunos lugares ya sufren los ciudadanos castellanohablantes, solo por el hecho de usar la lengua oficial del Estado en sus actividades cotidianas; lo que es un claro ejemplo de abuso de poder que no se debería consentir.

La introducción del catalán, el gallego y el euskera en el Parlamento español, por imposición de los grupos independentistas, fue un error de bulto que se debería corregir cuanto antes, pues no es de recibo que para entenderse entre sí los diputados y los senadores nacionales -teniendo como tienen todos el deber de conocer la lengua oficial del Estado- tengan que hacer uso de unos “pinganillos” que, para quien suscribe, no son sino una prueba más de la debilidad del Gobierno ante los extorsionadores independentistas de los que depende para poder seguir en el poder.

Solo faltaría que el Gobierno español, sabiendo cuales son las intenciones de los enemigos de España, se pliegue ahora ante las campañas que están promoviendo los gobiernos vasco y catalán para el uso predominante, cuando no exclusivo de sus lenguas cooficiales en los ámbitos educativos y en los servicios públicos.

Intolerable no, lo siguiente.

¡País!