920 millones de euros menos para servicios públicos en Castilla y León

El Presidente de la Junta de Castilla y León acaba de anunciar una nueva rebaja tributaria en la región con la que se dejarán de ingresar 920 millones de euros en las arcas públicas. Ellos lo venden como un dinero extra que tendrán las familias, pero lo que una vez más se les ha olvidado decir es qué servicios públicos se dejarán de financiar con esa merma de los ingresos.

Porque la cuestión es muy sencilla. Si el presupuesto regional está equilibrado en ingresos y gastos y anuncias que vas a tener 920 millones menos de ingresos, deberás decir qué servicios públicos van a tener 920 millones menos de financiación. Es decir, qué servicios públicos deficientes podrían mejorar y no lo van a hacer.

Por ejemplo, la Sanidad, un servicio básico y universal que por algún motivo se está deteriorando drásticamente, pero según la Junta, todavía hay margen para seguir deteriorando. O como dicen ellos "todavía hay margen para seguir bajando impuestos".

Actualmente, y por poner un ejemplo, las listas de espera en la Sanidad de Zamora están en una media de 124 días para que te vea un especialista, 66 días para operarte y 63 días para que te hagan una prueba. Pero tranquilos, según el gobierno regional, aún queda margen para que estas listas de espera sigan aumentando. Concretamente 920 millones de euros que podrían ir a arreglar este problema y no van porque "están mejor en el bolsillo de los ciudadanos".

Ahora la pregunta es, ¿De qué ciudadanos? Una cifra curiosa y que explica perfectamente esta situación es que los seguros privados de salud en Castilla y León se han incrementado en los últimos 5 años en casi 50.000 nuevos seguros, pasando de 433.618 en 2021 a 483.177 en 2026.

Es decir, que ese dinero que según el Presidente de la Junta va a los bolsillos de las familias, en realidad va directamente a la cuenta de beneficios de las aseguradoras privadas.

Y eso, quienes tienen la suerte de poder permitirse un seguro médico privado. Porque los que necesitan de la Sanidad Pública, los que no se pueden permitir un seguro privado, simplemente verán que la sanidad se sigue deteriorando. Un deterioro que, por cierto, en demasiadas ocasiones cuesta vidas humanas (una cita médica que llega tarde, una prueba que se hace tarde, una prueba que no se hace por ahorrar…)

¿Recuerdan cuando pedíamos una cita de atención primaria y nos la daban para el día siguiente o pasados dos días? Ayer mismo pedí una y me dieron para pasados 12 días. Pero según el Presidente, aún hay margen para deteriorar más la Sanidad Pública.

¿Recuerdan cuando pedíamos una cita de atención primaria y nos la daban para el día siguiente o pasados dos días? Ayer mismo pedí una y me dieron para pasados 12 días. Pero según el Presidente, aún hay margen para deteriorar más la Sanidad Pública.

Pero no sólo la Sanidad. También otros servicios públicos esenciales como la Educación, los Servicios Sociales, o algo tan reciente como presupuestar decentemente los servicios de prevención y extinción de incendios para que no se vuelvan a repetir el próximo año situaciones como las vividas en la Sierra de la Culebra, en Carballeda o en Fermoselle.

Y es que, cuando muchos de nosotros esperábamos el anuncio de una mayor financiación de estos servicios, lo que nos encontramos es justo lo contrario, un anuncio populista de una nueva bajada de tributos. Es decir, un nuevo descenso de 920 millones de euros en la financiación de los servicios públicos.

Esta nueva medida, parece, una vez más, responder a una teoría que en economía se conoce como "Teoría de la elección", planteada en 1965 por el psiquiatra estadounidense William Glasser.

Esta teoría es muy sencilla de entender. Se supone que los gobernantes estamos para tomar decisiones que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos, y ese debería ser nuestro objetivo y nuestra vocación. Sin embargo, en algunos casos, el objetivo de los políticos no es ese, sino que su objetivo es tomar medidas que maximicen sus posibilidades de ser reelegidos en las próximas elecciones. Es decir, vivir en una constante campaña electoral.

Sólo con esta teoría se entienden decisiones como esta de hacer un anuncio populista. Un anuncio que a priori es bien visto por la sociedad (¡a quién no le gusta pagar menos impuestos!), pero que en realidad lo que consigue es, si no empeorar, al menos no mejorar la vida de sus ciudadanos, deteriorando los servicios públicos que utilizan.

Se me ocurren infinidad de acciones que se podrían implementar con ese dinero. Por ejemplo, en Zamora, aumentar el número de personal sanitario para disminuir las listas de espera, dotar de recursos adecuados a la educación pública, establecer un operativo permanente y adecuado de prevención de incendios, o mejorar los servicios sociales de una sociedad, como la zamorana, cada vez más envejecida. Por ejemplo, manteniendo abierta la Residencia de los Tres Árboles.

El problema para ellos es que los resultados de esas medidas son a más largo plazo, muchas veces mayor que una legislatura, y por tanto, eso no da tantos votos ni tan rápido.

Entonces las preguntas son. ¿Por qué en lugar de trabajar para mejorar la vida de los castellanos y leoneses, el anuncio se basa en una bajada de impuestos?, ¿Por qué no dicen los servicios públicos que se dejarán de financiar con esos 920 millones de euros? O, dicho de otra manera, ¿Por qué en vez de intentar mejorar la vida de los ciudadanos, su objetivo es volver a ser elegidos y mantenerse en el poder? Cada uno que saque sus propias conclusiones.