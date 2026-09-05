En los momentos donde se mide la verdadera solidaridad y altura de miras de una sociedad, Zamora ha vivido un episodio que invita a una profunda reflexión. Correspondía a la sociedad civil, sin más banderas que las de España y Ceuta y la firme convicción de que lo sucedido en la ciudad autónoma ha sido una invasión en toda regla orquestada por Marruecos, ese "socio fiable" de este gobierno agónico. Pero no.

Las Instituciones tampoco estaban por la labor. Por lo tanto, el escenario previo a la cita estaba marcado por la inacción. Ninguna de las administraciones que nos representan parecía dispuesta a dar el primer paso ni a asumir el liderazgo de un llamamiento que, por su naturaleza, requería de una respuesta unánime y alejada de las siglas. Ante un consistorio municipal reacio a secundar institucionalmente la movilización, se generó un vacío insólito. Fue el clásico escenario de parálisis por análisis, donde el miedo a la confrontación de partidos pesó más que el deber de coordinar un gesto colectivo de apoyo.

Al final, la convocante fue la FEMP que tiene una bandera mayoritaria lo que cabreó a un PSOE desnortado y sin iniciativas y a una IU que reaccionó tarde y mal. Zamora Sí y obviamente el PP se agarraron al mástil de la convocatoria. Quiero decir algo: La solidaridad con Ceuta no necesita el permiso de despachos tibios, y si ninguna institución tuvo el valor de dar el primer paso para convocar esta movilización, era un deber ineludible que alguien asumiera la responsabilidad a título personal o colectivo. Lo importante era dar el paso.

No se sale a la calle por unas siglas, ni por el beneplácito de una federación o un ayuntamiento que mide cada gesto en función del desgaste político. Se va porque hay causas que tocan la fibra más íntima de la dignidad y porque, de una u otra forma, una siente como propio el latido de Ceuta. Cuando las administraciones locales se encogen de hombros y escatiman el coraje que se espera de ellas, el vacío institucional deja de ser una anécdota para convertirse en una cobardía.

Alguien tenía que romper el silencio. Ante la parálisis de quienes cobran de lo público para representar a la ciudadanía, la única respuesta honesta era la iniciativa individual de quienes no están dispuestos a callar. No importaba el protocolo ni la bendición oficial; importaba estar donde había que estar, con la convicción de que la decencia colectiva no puede quedar secuestrada por la indefinición de los despachos.