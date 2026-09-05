España inbeeertebrada

He visto una libélula de cuerpo rojo mientras regaba el corral o mi ZELA, verbigracia Zona Especial Libre de Agrotóxicos, y me he llevado una tremenda alegría. Hacía siglos que no veía una. Recuerdo que de chicos mientras mis padres guardaban siesta, los hermanos competíamos por ver quien metía más libélulas en un tarro para luego devolverles la libertad.

El año pasado un amigo me dijo muy contento que había conseguido ver un verderón en mi corral y que hacía mucho tiempo que no veía uno. No entiendo nada de pájaros. Sé diferenciar la coruxa de la avutarda, una abubilla de un cuervo, a la cigüeña del tordo y poco más.

Los pájaros no son lo mío, pero lo del verderón y la libélula me lleva a pensar que voy por el buen camino. Y que, si los megarricos se permiten el lujo de comprar no sólo islas paradisíacas o infinitas tierras de labor para asegurarse el alimento en caso de colapso civilizatorio o la nueva invasión de los ultracuerpos, sino ecosistemas enteros, yo pongo mi granito de arena cuidando un cinturón verde que favorezca la biodiversidad, un oasis en medio de este desierto demográfico que ya es Tierra de Campos, este desierto geográfico en que se está convirtiendo

Y de esta terrible realidad no tienen la culpa ni perro Sánchez ni gato Mañueco ni Putin ni Netanyahu. Tampoco mi archi enemiga Teresa Ribera, alias “la bien colocá”. O el consejero biomasero reconvertido en Don Industria, el ínclito Quiñones. De esto somos responsables todos: la ciudadanía corriente y moliente que sigue obediente cual rebaño los dictados de quienes saben de sobra la que se nos viene encima, pero hacen como si no fuera con ellos porque se creen a salvo.

Y a salvo del Fatum climático, la inevitabilidad que marcará el devenir humano, no está nadie. Ni los riquiños. Pero nos resistimos a creerlo y por eso andamos emperrados en aspirar a ser como esos gandules manirrotos y en pedir prestado a los bancos para gastar más de lo que tenemos, despilfarrar lo que no nos sobra.

Empeñados en subirnos a aviones que nos lleven a algún sitio al que en realidad no queremos ir, salvo para hacernos una foto que demuestre que también nosotros hemos estado ahí, y en conducir un coche del tamaño de un BMR M1 con pantalla multitarea y muchos botones que no sabemos para qué sirven.

Emperrados en vivir una vida que no es la nuestra. Porque nosotros lo que queremos de verdad es otro verano de despiporre y desenfreno como el que acabamos de facturar. Un verano en el que Villalpando ha podido dilapidar un presupuesto, tan sólo en fiestas toriles, sin contratar a Metallica ni a Metallico, cercano al millón de euros. Al tiempo que continúa teniendo cientos y cientos de metros de tuberías de agua para abastecimiento de fibrocemento. Material que se ha demostrado cancerígeno. Pero eso está de más cuando tus vecinos te saludan al grito de "alcalde, eres el más mejor".

Un verano en el que en Prado se ha colgado el cartel de no hay plazas libres, mientras que la tubería de aguas grises que discurre separando el casco urbano del terreno rústico sigue rota. Lleva años perdiendo su contenido por varios sitios, de ahí ese hedor insoportable cuando se pasea por la carretera. Pestilencia que sirve de reclamo a nubes de moscas y mosquitos que ponen en riesgo la salud pública.

De nuevo, ¿y qué? Una vez más, "alcalde, ole tú". Así somos en esta España inbeeertebrada, en la que sólo importa la fachada y el farmear aura, el Ibex 35 como uno de los índices bursátiles más consolidados del mundo, los cien millones de turistas que nos visitarán este 2026 y la legalización de infinitos inmigrantes y nietísimos sólo para que suba el PIB.

España y CyL van como un cohete, ay, pobres de nosotros qué somos la perrita Laica.

Somos griegos, hedonistas y dionisíacos, ¡viva el vino! Aquí las tuberías, las carreteras y las fronteras dan asco. Lo mismo que la inversión en Sanidad y Educación públicas. Y retiramos las plaquitas del Ministerio de la Vivienda con el logo de Falange Española, para que no se vea que hubo una época en que España era romana y estuvo algo beeertebrada. Con grandes empresas nacionalizadas, pantanos, pueblos de colonización para los campesinos y barrios enteros para los obreros de la ciudad.

¿Y qué pasa con Ceuta? Ceuta, por mucha multitudinaria manifestación popular de apoyo, al igual que la España vaciada, ha sido abandonada a su perra suerte y entregada en bandeja de plata al capital extranjero. Ay, España está inbeeertebrada, quién la beeertebrará, el buen beeertebrador que la rebeeertebre, buen reeebertrebador será.

Destripe desesperanzador: el don de adivinación de Casandra no ve a nadie en el horizonte.