La canción que no te deja en paz

Hay canciones que uno escucha porque quiere y canciones que escucha porque no le queda más remedio. Estas últimas suelen ser las peores. Basta con oír unos segundos de una melodía repetitiva para que, horas después, cuando estamos haciendo cualquier otra cosa, vuelva a aparecer en nuestra cabeza. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera nos gusta.

Nuestro cerebro tiene una curiosa facilidad para repetir patrones. La música está construida precisamente sobre ellos. Ritmo, melodía, repeticiones, estribillos y pequeñas variaciones forman una estructura que nuestro cerebro puede reconocer y anticipar con enorme facilidad. Cuando una canción repite varias veces una misma secuencia, la memoria empieza a completar lo que falta incluso cuando ya no estamos escuchándola.

El fenómeno tiene incluso un nombre en inglés, earworm, algo así como gusano del oído. No es que la canción se haya quedado dentro del oído, naturalmente. Se ha quedado dando vueltas en determinados circuitos relacionados con la memoria y la imaginación musical.

Y aquí aparece una de las cosas más interesantes. No suelen ser las canciones más complejas las que se nos quedan atrapadas. Con frecuencia ocurre lo contrario. Melodías sencillas, estribillos pegadizos y frases musicales muy repetitivas tienen más posibilidades de convertirse en huéspedes persistentes de nuestra cabeza.

También influye la atención. Cuando estamos aburridos, caminando, conduciendo o realizando una tarea rutinaria, el cerebro tiene más espacio para generar actividad espontánea. Entonces puede recuperar una melodía sin que nosotros la hayamos buscado. A veces basta con una palabra, un sonido o una situación para ponerla en marcha.

La memoria también juega su papel. Una canción asociada a un verano, a un viaje, a una persona o a una etapa de nuestra vida puede reaparecer años después con una facilidad sorprendente. La música tiene una conexión especialmente poderosa con los recuerdos y las emociones, porque activa simultáneamente diferentes áreas cerebrales.

Por eso quizá no deberíamos enfadarnos demasiado con esa canción absurda que llevamos toda la mañana tarareando. Nuestro cerebro no está intentando molestarnos. Simplemente está haciendo aquello para lo que está extraordinariamente bien preparado, encontrar patrones, repetirlos y conservarlos.

Aunque, después de ocho horas con el mismo estribillo en la cabeza, uno empieza a sospechar que quizá el cerebro podría mejorar un poco sus criterios musicales. Al final, también la ciencia tiene sus canciones pegadizas. La diferencia es que algunas fórmulas explican el mundo y otras simplemente no hay manera de sacárselas de la cabeza.