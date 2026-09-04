Reparto sin conciliar

Esta semana pedí en un restaurante a domicilio para cenar y cuál fue mi sorpresa cuando, a las 10 de la noche, apareció el repartidor con sus dos hijas, que tendrían como 5 y 7 años. Las niñas estaban tan tranquilas acompañando a su padre, pero al padre se le veía agobiado. Y con razón, porque ya bastante duro tiene que ser repartir comida cobrando dos duros, como para tener que llevar a tus hijas de un lado para otro.

Aunque estoy convencida de que la situación era excepcional y consecuencia de algún motivo de peso, no puedo dejar de pensar en que seguro que muchas personas harán un juicio de valor injusto al respecto. Considerarán que el repartidor, que además era inmigrante, es un mal padre; cuando lo más probable es que llevando a sus hijas solo estaba luchando para asegurar su empleo porque no tendría ninguna otra opción. Una muestra más de lo difícil que sigue siendo conciliar. Hay que hacer malabarismos para poder educar y cuidar a tus hijos si tienes que trabajar y no tienes horario de funcionario. Porque ya lo he dicho alguna vez en esta columna, una excedencia o una reducción de jornada son totalmente inviables para la gran mayoría social, que en la actualidad ni con dos sueldos a jornada completa llega a fin de mes (no hablemos ya si en la familia solo hay un sueldo...).

Pero una cosa tengo clara, esas niñas que están viviendo el esfuerzo de su padre aprenderán que la vida no es fácil, y con el tiempo valorarán todo lo que él está haciendo por ellas. A pesar de su agobio, está educando a sus hijas. Y, sinceramente, creo que mucho mejor que aquellos que mantienen a sus hijos en una burbuja paralela a la realidad. Pero qué duro, difícil y complicado.