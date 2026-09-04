¿Qué mas tiene que pasar en España?

España asiste hoy a una situación inédita en su historia democrática reciente. La acumulación de crisis políticas, institucionales y socioeconómicas ha dejado de ser una constante de la confrontación partidista para convertirse en un clamor de parálisis gubernamental que mina, día a día, la confianza de la ciudadanía en sus instituciones más sagradas. Ante este panorama, la pregunta que resuena con fuerza en las calles, en los análisis independientes y en el debate público ya no es qué va a hacer el Ejecutivo, sino algo mucho más profundo y alarmante: ¿qué más tiene que pasar en España para que este Gobierno reaccione, asuma responsabilidades políticas reales o asuma el coste de su propia extenuación?

En cualquier democracia europea de nuestro entorno, la mitad de los acontecimientos que hoy saturan la actualidad española habrían provocado dimisiones en cadena o la convocatoria inmediata de elecciones generales. La responsabilidad política no es un castigo, sino una válvula de seguridad del sistema parlamentario. Cuando un proyecto político se vuelve incapaz de legislar con estabilidad, cuando los escándalos cercan la gestión diaria y cuando la desafección ciudadana alcanza cotas críticas, la insistencia en resistir a toda costa deja de ser resiliencia para transformarse en obstinación perjudicial para el Estado.

El país necesita certidumbre, estabilidad económica y un rumbo claro que devuelva el prestigio a la política nacional. No se trata de una cuestión de siglas, sino de salud democrática. Un Gobierno que renuncia a la autocrítica y se atrinchera ante la realidad solo consigue ahondar en la fractura social y postergar soluciones urgentes. La dignidad del cargo público exige saber cuándo la permanencia bloquea el futuro de la nación. España no puede permitirse el lujo de la inercia. El momento de reaccionar, por respeto a los ciudadanos y a las propias instituciones, es ahora.

Porque la dejadez no es solo un síntoma de desgaste, sino una negligencia que deja las fronteras a la intemperie mientras los cajones se llenan de avisos ignorados. Ahí quedan los informes de Ceuta que advertían con precisión meridiana de la presión y la vulnerabilidad, advertencias escritas en papel oficial que este Ejecutivo prefirió archivar antes que afrontar. Cuando las señales de alarma se convierten en letra muerta por puro cálculo político, el mayor peligro para el Estado no viene de fuera, sino de la ciega inercia de quienes contemplan el naufragio desde el desgobierno. n