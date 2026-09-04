Humanidad por Ceuta llenada y por Zamora vaciada

Una humanidad cargada en su mayoría de falta de humanidad, ha asistido a las manifestaciones convocadas con el lema "por Ceuta", tan ambiguo que no explicaba nada, y por ello han podido ser apoyadas por la humanidad de buena fe. Pero sí lo decían sus convocantes, faltos de humanidad. Por eso no fui.

No fui a la manifestación de apoyo a Ceuta porque apoyo los derechos de la población española de Ceuta, pero también apoyo los derechos humanos de toda la población en cualquier parte del mundo, a un lado y otro de cualquier frontera.

No fui a la manifestación porque los convocantes llamaban apoyo a Ceuta a expulsar sin garantías, sin cumplir la ley de asilo, a miles de inmigrantes que han cruzado la frontera arriesgando y perdiendo su vida en busca de una vida mejor.

No fui porque los convocantes llamaban apoyo a Ceuta a no admitir que los inmigrantes menores de edad, niñas y adolescentes, pudieran ser acogidos en cumplimiento de la ley de menores en la comunidad autónoma de Castilla y León, y otras gobernadas por la derecha a caballo de Santiago "Matamoros" Abascal que se negaban a recibirlos.

No fui porque llamaban apoyo a Ceuta a negar a los inmigrantes el agua, el pan, el techo y en definitiva la humanidad como seres humanos, demostrando así su propia falta de humanidad.

No fui porque el apoyo a Ceuta no era compartir su problema migratorio y humanitario con los recursos de toda España, sino proclamar que Ceuta es España, incumpliendo las leyes de España y envueltos en la bandera de España.

No fui porque llamo apoyo a Ceuta y a España a ayudar solidariamente ante un problema que es migratorio y humanitario desde hace varios años

No fui a la manifestación, pero no me equivoqué. Porque al día siguiente en el que escribo esto y el presidente del gobierno de España da por fin la cara ante el problema de Ceuta, los inmigrantes que aún están en las calles de la población siguen sufriendo la falta de humanidad de otros seres humanos que los llamaron invasores en las manifestaciones, pero que días antes les habían bloqueado la ayuda humanitaria de la Cruz Roja y quemado los cuatro trapos con los que se protegen del sol y del frío del mundo.

Las manifestaciones pueden haber sido un éxito por la cantidad de humanidad participante, pero ha sido un rotundo fracaso por la falta de humanidad de sus convocantes, algunos envueltos en banderas de España bajo las que se podían cobijar los inmigrantes y menores a los que quieren expulsar ¡Eso sí sería respetar un país y una bandera!

Sabemos quién ha convocado las manifestaciones de apoyo a Ceuta expulsando a peligrosos "invasores" sin más armas que el hambre y sin más fuerzas que para llegar a nado exhaustos a la playa o saltar la valla fronteriza.

Pero no sabemos aún quién ha alentado o consentido la invasión o incursión de unos setenta mil inmigrantes, en una manifestación ruidosa de golpe en lugar de en aisladas pateras silenciosas y escondidas que llegan a España durante todo el año.

La avalancha de miles de personas entrando a la vez por la frontera de Ceuta, que a los dos días se redujo a unos diez mil "por la colaboración con Marruecos" -según acaba de decir Pedro Sánchez hijode o comefrutas- apunta a una incursión organizada por "alguien que ha abierto la puerta a alguien" -como diría el genial Gila. A no ser que se trate de una excursión de un par de días para conocer la España de la frontera africana. Que no parece el caso.

Conociendo a la población zamorana -mis vecinos y vecinas- estoy segura de que muchas de las personas que fueron a la manifestación por Ceuta lo hicieron pensando en los problemas que para los vecinos ceutíes supone tener en las calles miles de personas hambrientas, sedientas y sin techo bajo el que vivir. Una situación que, como en el caso de la población ceutí, puede mantenerse un tiempo con solidaridad vecinal, pero no indefinidamente.

Nada que ver con la falta de humanidad de Zamora, no como sentimiento humanitario, sino como necesidad de efectivos humanos para vivir en esta provincia que vuelve a vaciarse tras la avalancha amistosa del verano en nuestros pueblos.

Así que de la misma manera que pensamos irremediablemente que tras la incursión a Ceuta desde Marruecos puede haber una intención de alta o baja geopolítica, también es lógico pensar que tras la despoblación de Zamora haya una intención "geocapitalista" de vaciamiento.

Lo confirman las noticias que en este diario acompañan a la manifestación de Zamora por Ceuta: retraso en la reversión del salto de Villalcampo, segunda planta de hidrógeno verde en Granja de Moreruela, aumento del paro tras el verano, probable cierre de escuelas en el inicio del curso escolar y banca sobre ruedas (no los beneficios económicos de la banca sino los cajeros automáticos)..

Si hoy estamos pidiendo solidaridad y ayuda para Ceuta por los problemas causados por el exceso de humanos en las calles de ciudad autónoma, mañana tendremos que pedir ayuda para Zamora por los causados por la falta de humanos en nuestros pueblos vaciados.

Pero siempre con humanidad: por Ceuta, por Zamora y por la humanidad.