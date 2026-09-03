Lo he hecho lo mejor que he podido

Hace justo diez años y algunos días mantuve una conversación telefónica con Gloria Steinem (1934-2016). Sus memorias, tituladas ‘Mi vida en la carretera’ (Alpha Decay) y que dedicó al médico londinense que en 1957, “una década antes de que en Inglaterra fuese legal practicar abortos salvo en el supuesto de que la vida de la mujer corriera peligro, asumió el considerable riesgo de ayudar a una estadounidense de 22 años que iba camino de la India”, iban a publicarse en España ese otoño y accedió a que la entrevistara.

Me había pasado las semanas previas a nuestra charla leyendo su historia, páginas memorables en las que la honestidad, con sus luces y sus sombras, los aciertos y los errores de toda existencia, también las extraordinarias, era el hilo argumental, y estaba, lo confieso, entregada al mito, que casi siempre eclipsa a la persona. De ahí mi sorpresa cuando lo primero que hizo fue disculparse.

“Me doy cuenta de que debería hablar español y de que todos los estadounidenses deberíamos hablarlo y ser bilingües, le pido disculpas”, me dijo con un tono suave, dulce sin rozar el empalago ni la condescendencia, que hoy, al saber que había muerto, he escuchado emocionada en la grabación que todavía conservo, la atesoro.

Volví a oír su voz, esta vez a través de la pantalla del ordenador, pude entonces ver la expresión que acompañaba a cada frase, a mediados de octubre de 2021, poco antes de que viajara a Oviedo para recoger el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades que le habían concedido por ser motor “de una de las grandes revoluciones de la sociedad contemporánea”.

El feminismo que ella encarnaba, por el que en la década de los 60 se echó a la carretera para defender los derechos de las mujeres, no era una categoría, tampoco una etiqueta. Aquella palabra, hoy demonizada por quienes desconocen su verdadero significado y tratan de descalificarla colocándole el adjetivo ‘radical’, "lo que pertenece o es relativo a la raíz", sin saber que así la engrandecen, era, lo es, una forma de ser y de estar en el mundo, de luchar para hacer de él un lugar más justo, en el que todos los seres humanos, con independencia de su raza, su género o su clase social, sean iguales.

Unos días antes de que Steinem recibiera el Princesa de Asturias, la vi de nuevo, pero esta vez en persona y gracias al azar que, con su música, como tan acertadamente tituló Paul Auster una de sus novelas, nos hace danzar alrededor de un incierto destino del que sólo conocemos su final. Yo estaba cenando con dos amigas en un restaurante cercano al hotel ovetense en el que tradicionalmente se alojan los premiados, nuestra mesa estaba en la entrada, y de pronto pasó ella acompañada de otra mujer. Antes de que saliera, una de mis amigas la paró, “¡Gloria!”, le dijo entusiasmada, apludiéndola, ella se detuvo, nos miró y, agradecida, nos dedicó una sonrisa que ninguna de las tres hemos olvidado.

Al final de las palabras dirigidas al doctor John Sharpe en ‘Mi vida en la carretera’, Steinem escribe: “Lo he hecho lo mejor que he podido”. Y yo, todas nosotras, le damos las gracias por ello.

Fuente: El Periódico