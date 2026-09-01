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Opinión | ZAMOREANDO

Carmen Ferreras

Carmen Ferreras

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El "robocalling"

OPINIÓN | No podemos seguir asumiendo que el spam telefónico es el "precio a pagar" por vivir en la era digital

Denuncia de los consumidores ante el spam telefónico.

Denuncia de los consumidores ante el spam telefónico. / El Periódico

Estoy hasta las narices de que me llamen por teléfono y me cuelguen. Acabo de enterare que se trata de una plaga digital: el ‘robocalling’ que secuestra nuestros teléfonos con llamadas automáticas y spam incesante. Las empresas roban nuestro tiempo, invaden nuestra privacidad y anulan la tranquilidad del hogar con un solo propósito: vender a la fuerza mediante algoritmos sin alma. El robocalling es el nuevo terrorismo de baja intensidad.

El dispositivo más íntimo que poseemos, aquel que duerme a centímetros de nuestra cabeza y registra nuestros secretos, ha sido secuestrado. Cada vez que el teléfono vibra en el bolsillo, ya no sentimos la expectación de un mensaje humano; sentimos la fatiga previa a una invasión. El robocalling ha transformado una herramienta de conexión en un peaje psicológico obligatorio. Es hora de llamarlo por su nombre: no es "telemarketing eficiente", es acoso sistemático automatizado. Es la invasión programada. Es el negocio de robarnos el tiempo.

La asimetría del ataque es obscena. Para una empresa de dudosa reputación, programar un algoritmo que realice diez mil llamadas por minuto cuesta céntimos. Para el ciudadano que está en medio de una reunión laboral, conduciendo, o simplemente intentando conciliar el sueño en su hora de descanso, contestar esa llamada vacía, o escuchar una voz sintética hiperactiva, destruye la concentración y devora la paz mental.

Nos han vendido la falsa narrativa de que basta con "bloquear el número" o "no colgar". Es mentira. Los perpetradores juegan al gato y al ratón con identidades clonadas, números fantasma y centralitas virtuales alojadas en limbos legales. El bloqueo es un parche analógico para un problema de escala cuántica. Cada llamada perdida es un micro-asalto a nuestra soberanía diaria. El robocalling moderno ha dejado atrás la burda grabación que se cortaba a los tres segundos. Hoy se apoya en la ingeniería social más perversa: Llamadas automáticas que cuelgan instantáneamente solo para verificar si tu línea está activa y vender tu perfil como "vulnerable" a bases de datos de spam

No podemos seguir asumiendo que el spam telefónico es el "precio a pagar" por vivir en la era digital. Si las operadoras e instituciones no cortan el tráfico de estas llamadas fantasma desde la raíz de la red, los usuarios terminaremos por silenciar el teléfono para siempre, matando la comunicación para no morir de hastío. n

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