Farmacia de 115 años

Bermillo de Sayago presume y está orgulloso de albergar y mimar su farmacia durante 115 años. Ana de Paula Blanco su actual regidora y propietaria desde 2003, licenciada por la universidad de Salamanca ostenta el título de estar entronada sobre cuatro generaciones de familiares farmacéuticos, todos en línea directa. Su valía he constatado que es más que dispensadora de medicamentos. Su presencia, su trato, invita a confiar en su sabio y no interesado consejo. Dedica su tiempo a contemplar, escuchar y orientar a quienes vamos en busca de un producto determinado o a recibir información cualificada de otro más conveniente. Se me antoja pensar que su farmacia como otras muchas en mundo mural, son un pilar esencial para la vida en los pueblos, destacando por su cercanía humana, la lucha contra la despoblación y el cuidado directo a los mayores. Representan mucho más que un punto de venta: son el refugio sanitario y social de la España vaciada.

Y es que no debemos olvidar que la farmacia rural garantiza un servicio de interés público básico, y no solo desde el punto de vista de la salud. Esta farmacia de Bermillo como otras muchas contribuye desde su radio de acción local y comarcal a paliar problemas acuciantes Por curiosidad he buscado en Google opiniones. Sobre esta farmacia centenaria y he aquí unas de ellas:

Vengo de Asturias y he parado en esta Farmacia de camino y la verdad me he encontrado con una profesional de 10 y además atenta y amable y no debo ser el único que piensa así porque unos clientes que atendió antes que a mi decían lo mismo.

Muy buena atención, estamos de viaje y hemos tenido que buscar una Farmacia por la zona. La farmacéutica ha sido muy amable y profesional

Una muy buena profesional al frente de una farmacia de reconocido y bien merecido prestigio. ¡Siempre atenta e intentando ayudarte en todo lo que puede! ¡Buen servicio!!

Farmacia con un servicio inmejorable y estupendo servicio de atención.

La Farmacia de Paula Blanco es un establecimiento que goza de gran popularidad en la localidad de Bermillo de Sayago. Con una ubicación conveniente en la Calle Almaraz, 9, esta farmacia se ha convertido en el lugar de referencia para los habitantes y transeúntes en el pueblo y por la zona. Destaca por su compromiso con la calidad y el servicio al cliente.

Los clientes de la Farmacia de Paula Blanco elogian la amabilidad y la atención dedicada que reciben en cada visita, resaltando la eficacia de los medicamentos y productos disponibles en el establecimiento. Además, la farmacia cuenta con un completo inventario de productos de cuidado personal, salud y bienestar, garantizando que sus clientes encuentren todo lo que necesitan en un mismo lugar y con la confianza de estar adquiriendo productos de la más alta calidad.