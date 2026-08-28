Delincuentes

"La delincuencia está creciendo, en muchos casos importada, y hay un número elevado de menores pertenecientes a bandas latinas". Si está afirmación tan categórica la hace el típico cuñado en una comida de domingo, puedes tener ganas o no de entrar al debate. Pero cuando sale de boca del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, la cosa cambia. Se refería en sus declaraciones Carlos Pollán al Zambrana, pero aseguraba que el centro de menores "es un reflejo de la sociedad".

Por responsabilidad, un cargo público no puede hacer este tipo de generalidades, y menos aún sin basarse en datos. Un representante institucional tiene que ser objetivo y dar informaciones basadas en cifras, no lanzar acusaciones con el único objetivo de seguir criminalizando a los inmigrantes simplemente por el odio de su partido hacia este colectivo. Parece que ahora la delincuencia es más o menos grave en función de quien la cometa, la de los inmigrantes es horrosa mientras que la de los españoles no importa tanto.

Es verdad que, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, la criminalidad aumentó en Castilla y León un 5,7% en el primer trimestre del año, pero para hacer ciertas consideraciones hay que profundizar más, analizar los datos y dejar de proclamar acusaciones infundadas.

Parece que el guion está escrito desde Madrid. Si es así, el siguiente paso (al menos así fue en el Gobierno de Aragón) es lanzar informaciones sobre "falsos menas", "alarmantes altercados en centros de menores", etc. Es decir, utilizar las instituciones para lanzar mensajes políticos, xenófobos y racistas olvidándose de la ética, del rigor y de que, aunque no les guste, también gobiernan para los inmigrantes.