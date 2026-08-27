Si hay una base en la que todo ser humano debería poderse apoyar para desarrollar su vida, ésta tendría que ser sus principios, es decir, las normas que pueda haber aprendido, generalmente de sus padres o educadores, para poder ir por "el mundo" con humildad, valentía, decencia y determinación. Los que carecen de principios deambulan sin rumbo, allá donde les haya tocado vivir, lo que hace que sus vidas sean un continuo navegar a la deriva, pues cuando no hay principios todo se convierte en un berenjenal del que poco o nada bueno se puede esperar.

En el campo de los medios de comunicación, que es uno de los que más poder atesora, debido a lo influyentes que pueden llegar a ser, y más en estos tiempos en que todos se han adaptado al entorno digital a través de sus portales web y hacen uso de las redes sociales, a veces de forma desaforada, por desgracia abundan los desaprensivos, es decir, personas que, lejos de tener principios que les hagan ser independientes e imparciales a la hora de opinar o de ejercer la crítica, se prestan a defender cualquier causa a cambio de favores, dinero o beneficios varios. Por eso, encontrar en los tiempos que corren a profesionales de la información de la talla de Enriqueta Garat, más conocida como Ketty Garat (Ferrol, La Coruña, 1982), es una suerte que debemos valorar, porque no deja de ser un referente que nos permite albergar esperanzas en que más tarde o más temprano podremos saber la verdad sobre hechos en los que muchos de sus colegas no han querido entrar, vayan ustedes a saber por qué.

Como ella misma quiso dejar escrito en la presentación de su libro "Todos los hombres de Sánchez", además de a su marido, Manu (Manuel Mostaza, brillante politólogo madrileño, muy vinculado a Zamora, concretamente a Santa Colomba de Sanabria, pueblo donde nació su padre y del que Manu dice: "es también el mío, el de mi mujer y el de mis hijos"), al que siempre agradecerá su constante apoyo, porque, son palabras suyas, "gracias a él nunca perdí la fe en la verdad y en la prensa libre"; a sus hijos, Martín y Catalina, "por todo lo que les quitó mi dedicación al trabajo de investigación periodística al que durante más de cuatro años me entregué"; y de manera muy especial a sus padres, Tere y Manolo: "por haberme dejado el mejor legado: sus principios". Principios que son el santo y seña de una periodista "como la copa de un pino" que, a pesar de las múltiples zancadillas y obstáculos que tuvo que superar en su quehacer diario en búsqueda de la verdad, para poder contarla, nunca decayó en su empeño por desentrañar los entresijos de una trama criminal que se empezó a fraguar en los prolegómenos de las elecciones a la Secretaría General del PSOE, de 2016 -hoy todos sabemos cómo se hizo Pedro Sánchez con el liderazgo del partido socialista obrero español- y que tanto daño ha hecho a España. Ketty la describe como: "un entramado de corrupción económica, política y moral sistémica sin precedentes, de la que Pedro Sánchez, sin duda alguna, es el ‘number one’".

Esa periodista valiente que lleva años intentando desenmascarar a la que para ella es la trama criminal que más daño ha hecho a España desde que vivimos en democracia (terroristas aparte), ha expresado su convencimiento de que Sánchez ha querido disfrutar a todo tren sus vacaciones en La Mareta, a pesar de todo lo que estaba aconteciendo en Ceuta…, porque sabía perfectamente que serán las últimas que podrá disfrutar como presidente, ya que lo que se avecina: el juicio de su esposa, el de las cloacas del PSOE y los de los demás casos de corrupción en que están involucrados los que fueran sus hombres y mujeres de confianza, puede que acabe llevándole al banquillo como imputado, cuando se demuestre que él siempre fue el "puto amo".

Sánchez, que es un mentiroso, un psicópata y un narcisista irredento, entre otras muchas cosas…, de tonto no tiene ni un pelo, y por eso sabe que, aunque quiera seguir engañándonos, le ha llegado la hora de dejar de apretar sus mandíbulas para intentar contenerse, y no va a tener más remedio que claudicar cuando las cartas se pongan sobre la mesa y sean otros los que las tengan que jugar.

Si ya tenía mucho con que cargar, por las múltiples tropelías que ha cometido desde que vive en La Moncloa, lo de Ceuta… ¡madre mía, qué tremendo despropósito! ha sido y se debe materializar como la gota que colme el vaso de los que hasta ahora aún le daban algún crédito.

Sánchez, como Zapatero, más pronto que tarde será víctima de su desmedida ambición de poder y, para entonces, quienes todavía siguen diciendo que la señora Garat es un "mal bicho", dirigirán sus críticas contra la señora Gómez, doña Begoña, que, según viene diciendo doña Enriqueta desde hace años, ha sido siempre quien le ha ido marcando las pautas al Señor Sánchez, don Pedro…

Permanezcan atentos a las noticias porque todo, con joyas o sin ellas, se sabrá.

¡País!