Despedida a Casto

Hoy nos toca despedir a Casto, y es difícil encontrar palabras cuando se va alguien que ha formado parte de nuestra vida y de nuestro camino.

Para mí, Casto, no fue solamente un jefe. Fue también un amigo, una persona a la que tuve la suerte de conocer, de compartir momentos y de aprender de ella.

De Casto me quedo con su forma de ser, con su cercanía, con esos pequeños gestos que quizá en el día a día no valoramos lo suficiente, pero que hoy adquieren un significado enorme.

Los que hemos trabajado a su lado sabemos que detrás del jefe había una gran persona. Alguien que dejó huella en quienes tuvimos la fortuna de compartir con él tantos días, tantas conversaciones y tantos momentos.

Hoy sentimos tristeza porque ya no podremos verle, escucharle o compartir con él como antes. Pero también tenemos que sentirnos afortunados por haberlo conocido y por haber formado parte , aunque fuera durante un tiempo, de su vida.

Casto, quiero darte las gracias por todo lo que nos diste, por lo que nos enseñaste y, sobre todo, por haber sido una buena persona y sobre todo una persona,elegante en todo como me dijiste a mi el día que me despediste.

Te vas, pero no te vas del todo. Porque mientras alguien te recuerde, mientras pronunciemos tu nombre y mientras guardemos en el corazón los momentos que vivimos contigo, seguirás estando entre nosotros.

Hoy te decimos adiós con tristeza, pero también con cariño, gratitud y respeto.

Descansa en paz, Casto.

Y en nombre de todos los compañeros y compañeras del Servicio Territorial de Sanidad de Zamora, queremos decirte: gracias por todo, Casto. Siempre formarás parte de nuestros recuerdos y de nuestra historia. Te llevaremos en el corazón.

Hasta siempre, amigo.

Sofía Elena Miñambres