Para el observador externo, la disciplina puede parecer una estructura rígida de órdenes y uniformidad. Para el militar, es algo sagrado: es el latido que mantiene viva a la unidad en medio del caos. Inspirada en las Reales Ordenanzas, la disciplina en las Fuerzas Armadas españolas no es una sumisión ciega, sino un acto de obediencia razonada y confianza mutua. En el combate o en una catástrofe natural, el miedo es inevitable. Es la disciplina la que canaliza ese miedo y lo transforma en acción coordinada. Saber que el compañero de al lado cumplirá su misión a rajatabla, arriesgando su propia vida si es necesario, es lo que permite lograr lo imposible. La disciplina es, en última instancia, la máxima expresión de la generosidad: someter la voluntad individual al bienestar y la seguridad del grupo.

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Si la disciplina es el motor que hace funcionar al ejército, el honor es la brújula ética que guía su camino. El honor militar en España no es un concepto arcaico o de cartón piedra; es una realidad emocional y moral que se vive en el pecho. Es el respeto por la palabra dada, la lealtad inquebrantable a España y a la Constitución, y la dignidad de proteger al desvalido como vienen demostrando a lo largo del verano. El honor es lo que impide que la fuerza se convierta en tiranía. Es el límite invisible que dicta cómo actuar con humanidad incluso en el peor de los escenarios.

Cuando un soldado español reparte alimentos en una aldea africana, cuando consuela a una víctima de un fuego, no lo hace por buscar el aplauso. Lo hace porque su honor le exige ser el reflejo de lo mejor de nuestra sociedad. Es un pacto silencioso con la historia y con los ciudadanos a los que ha jurado defender. Un compromiso que trasciende el tiempo. Por eso me atrevo a decir que un país que olvida a sus defensores se expone a perder su libertad.

Sepa el lector que, los militares españoles encarnan un patriotismo limpio y noble, alejado de la retórica y volcado en los hechos. Su necesidad en el mundo actual es indiscutible: son el pilar que garantiza que podamos vivir, progresar y dormir en paz. Detrás de cada uniforme hay una persona con familia, miedos y esperanzas, que ha decidido poner la vida de los demás por encima de la suya propia. En esa entrega, forjada en la historia, guiada por el honor y sostenida por la disciplina, reside la verdadera grandeza de las Fuerzas Armadas españolas. Un patrimonio humano y moral que toda la sociedad tiene el deber de reconocer, valorar y agradecer. Gracias.