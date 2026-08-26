España es Europa

La idea de una Europa unida, o de unos estados unidos europeos, tiene sus raíces en la CECA, o Comunidad Europea del Carbón y del Acero 1951, el éxito de esta asociación fue tan grande, que se inició una apuesta por seguir en la línea de la cooperación y entendimiento, cristalizando en el Tratado de Roma en 1957, embrión de lo llamado algún día "estados unidos europeos", estados sin más fronteras que la externa, con el consiguiente tránsito libre de bienes y personas. Qué duda cabe que este tránsito ha estado a lo largo del tiempo sometido a presiones de unos, o a la falta de entendimiento de otros, y todo ello fruto de la defensa de intereses nacionales que han venido surgiendo, pero el interés medular ha de adquirir músculo, hasta coronarse como unos países unidos fuertes, capaces de erigirse en un patrón más, dentro de la multipolaridad en la que hoy se trabaja, entonces su peso económico, político y social, habrá de ser tenido en cuenta, dado que su voz se oirá por todos los rincones del mundo.

Este preámbulo nos indica, que sorpresivamente ha nacido una ocasión en la que este proyecto avanzado, ha de hacer valer sin titubeos su voz franca y rotunda. España que ya existía siglos antes que las naciones de Marruecos, EE.UU. e Israel. Hoy, países que juegan en el mismo equipo cuando surgen intereses específicos, y que han nacido muchos años después que España, de una forma híbrida están detrás de la violentación de nuestras fronteras en África, porque España empieza y termina en África, de tal forma que nuestras dos provincias situadas en el continente Africano, vienen sufriendo una provocación encubierta, que resta a sus ciudadanos la certidumbre necesaria para ser, y vivir, con la tranquilidad natural con la que vivimos el resto de españoles. De tal forma es así, que la dotación de vigilancia que se sitúa en las provincias de Ceuta y Melilla, están dotadas de medios disuasorios sencillos y amables, al estar defendidas desde el otro lado por un país amigo, Marruecos, pero el día 31 de julio fueron violentadas, y sacudidas por la fuerza, por una tromba de personas de diversas nacionalidades, ocupando las ciudades citadas, y provocando un desorden impropio de este siglo.

Obviamente esta situación presenta varias caras: primera, que fueron muchos los niños, adolescentes y jóvenes que estuvieron tiempo parapetados en Marruecos, sin ser molestados, ni requeridos, ni si quiera preguntados por su estancia; segundo, que todos ellos entraron cuando lo decidieron, cuando lo desearon, cuando quisieron, las puertas marroquíes estaban abiertas, con escasa o nula seguridad, como siempre han estado entre amigos de siglos, y las de entrada a España, habían sido diseñadas para separarnos de un amigo, y en consecuencia carecían de todo tipo de prevención, e incluso de disuasión; y tercero, Europa carecía de puertas, algo extraño, se trata de otro continente, que siempre requiere este tratamiento. La consecuencia ha resultado ser caótica o catastrófica, además de vergonzosa para las tres instituciones descritas. Se dieron por las prisas y el desorden, fallecidos de todas las edades, su travesía la hicieron a nado, y las muertes de personas de todos sexos y edades, lo han sido por ahogamiento en número incierto, pero más de 100 víctimas. Desorden, atropello, anarquía y miedo; pasaron gritando, careciendo actualmente la multitud, de espacio físico para su descanso, además de para nutrirse y asearse, y para su identificación

Hoy, ahora, no son momentos para que nuestros partidos políticos muestren la cara "del y tu más a la que nos tienen acostumbrados", porque hay personas que sufren, que pasan hambre y frío, y necesitan cuidados de todo tipo, a lo que se suma, la urgente puesta en marcha de un método de expulsión, o en su defecto de admisión si procede. Este es el esfuerzo que de forma especial ha de desarrollar el Gobierno, con la ayuda de todos, además de pensar todos sosegadamente, en las raíces del problema, que persistirá siempre que no se tenga en cuenta: la presión demográfica enorme y sin control que nace del hambre, la miseria y de las persecuciones políticas, además de la desigualdad y pobreza agudizada por el cambio climático, junto al deseo de conseguir una vida, en la que se respete el derecho a la vida, al trabajo, a la educación, a un bienestar social, y a un futuro de paz para las familias. Esta actitud social, presiona desde los habitantes de la franja del Sahel, desde el Senegal y Mali hasta Sudán del Sur y Eritrea, pasando por Burkina Faso, y es Europa la que ha de llegar a la creación de una corriente de entendimiento, con los gobiernos de la zona citada.