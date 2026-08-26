Opinión | Cartas
Sobre la concentración parcelaria de Fresno de Sayago
"Yo ya había advertido en su momento que el gasto sería excesivo"
Ruego a todos los propietarios y propietarias de Fresno de Sayago que pidan información, visto por todos los vecinos el derroche que se está haciendo en caminos y paredes, y yo, como conocedor del término, puedo asegurar que quedan muchas más paredes. Yo ya había advertido en su momento que el gasto sería excesivo, lo que quise corregir en su día, pero toda la gente se rio de mí. El pueblo va a quedar miserable por el derroche hecho, nos han criado tanto a la junta de trabajo y ahora hemos demostrado que la junta no es la culpable de lo que ha pasado, sino los ingenieros.
Joaquín Modesto Panero Tejedor
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